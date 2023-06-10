Рада звернулася до світової спільноти із закликом засудити підрив росіянами Каховської ГЕС

Верховна Рада ухвалила звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей у зв'язку з підривом Каховської гідроелектростанції як черговим актом тероризму Російської Федерації.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9375 підтримали 265 народних депутатів на пленарному засіданні в суботу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Рада закликала світову спільноту рішуче засудити підрив Росією Каховської ГЕС і визнати РФ державою-спонсором тероризму, а її дії - екоцидом і геноцидом українського народу.

Народні депутати звернулися до урядів і парламентів іноземних держав, ООН та інших міжнародних організацій із закликом якнайшвидше долучитися до втілення Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Український парламент також закликає держави Групи Семи та Європейського Союзу невідкладно розглянути питання щодо накладення на Росію нових жорстких санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь.

У проєкті звернення також міститься заклик до держав-членів Ради безпеки ООН підтримати скаргу України щодо порушення Російською Федерацією Конвенції ООН про заборону воєнного або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище 1977 року і звернення до генерального секретаря ООН щодо скликання Консультативного комітету експертів з метою з'ясування й оцінки фактичних обставин і наслідків для довкілля.

Рада закликала Генеральну Асамблею ООН терміново вжити заходів щодо припинення членства Росії в Раді Безпеки ООН та Організації Об'єднаних Націй, оскільки РФ не має правових підстав бути членом ООН, цілеспрямовано руйнує міжнародний мир, безпеку, міжнародний правопорядок і є державою-спонсором тероризму.

Крім того, документ містить заклик до урядів і парламентів іноземних держав, ООН та інших міжнародних організацій активізувати й конкретизувати зусилля щодо притягнення до відповідальності винних у скоєнні міжнародних злочинів, зокрема шляхом створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення вищих посадових осіб держави-агресора до відповідальності за злочин агресії проти України.

Шляхом ухвалення цього звернення ВР має намір закликати уряди і парламенти іноземних держав приєднатися до розробки компенсаційного механізму, який би забезпечив повну компенсацію за шкоду, заподіяну Росією внаслідок збройної агресії проти України, а також істотно збільшити військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, необхідну для захисту цивільного населення і прискорення повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону.