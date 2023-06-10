Зеленський і Трюдо ухвалили декларацію за підсумками зустрічі в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві в суботу переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час зустрічі вони ухвалили спільну декларацію.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, президент України та прем'єр-міністр Канади підтвердили своє однозначне засудження військової агресії Росії проти України.

"Канада залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Канада високо оцінює рішучість і мужність українського народу та Збройних Сил у захисті незалежності. Їхня стійкість і відвага на передовій демократії не лише захищають безпеку Європи перед лицем насильницького експансіонізму Росії, а й зміцнюють міжнародну систему, засновану на правилах, і демонструють, що незалежно від того, наскільки жорстоким є ворог, сила не робить його таким, що має рацію", - йдеться в декларації.

"Росія повинна негайно, повністю й беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголошується в документі.

Народ України може розраховувати на те, що Канада продовжуватиме свою політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку стільки, скільки буде потрібно, як індивідуально, так і через міжнародне співробітництво в рамках G7, НАТО, Організації Об'єднаних Націй і будь-якого іншого формату, де Канада може внести свій вагомий вклад, наголошується в декларації.

З лютого 2022 року Канада виділила понад 8 мільярдів доларів на широкомасштабну допомогу Україні. Крім військової допомоги, Канада надає Україні цивільну допомогу, включно з фінансовою, гуманітарною та екстреною підтримкою, починаючи з економічної допомоги і закінчуючи участю в розмінуванні територій для порятунку життя цивільного населення. У кількох сферах Канада є лідером, наприклад, у випуску перших у світі "Облігацій суверенітету України".

"Канада підтримує ініціативу України щодо досягнення справедливого та сталого миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України, і схвалює ключові принципи української формули миру. Канада робить значний внесок за кількома пунктами, визначеними у формулі, включно з ядерною безпекою, продовольчою безпекою, забезпеченням відповідальності та екологічною безпекою. У майбутньому Канада продовжуватиме зосереджувати свою підтримку на найбільших потребах України, приділяючи особливу увагу питанням, визначеним у формулі. Канада готова співпрацювати з Україною та іншими країнами для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі у досягненні цілей формули миру, зокрема шляхом проведення найближчим часом Глобального саміту миру та будь-яких інших відповідних дипломатичних ініціатив", - йдеться в документі.

Лідери України та Канади також підтвердили вирішальну роль Чорноморської зернової ініціативи в боротьбі з голодом у світі та необхідність забезпечення її безперервного та безперешкодного функціонування.

Україна і Канада також підтвердили свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду, що є кроком до забезпечення відповідальності, і беруть до уваги видані судом ордери на арешт.

Україна і Канада згодні з необхідністю посилення нашого колективного тиску на Росію через подальші санкції з метою послаблення спроможності Росії продовжувати свою незаконну загарбницьку війну, йдеться в декларації