Політика

18:54 08.06.2023

Кличко підписав заяву про звільнення директора департаменту КМДА, який порушив комендантську годину

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Міський голова Києва Віталій Кличко підписав заяву про звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Олександра Никоряка.

"Заяву Олександра Никоряка підписав", - написав Кличко в телеграм-каналі, оприлюднивши фото заяви.

Як повідомлялося, раніше журналісти помітили, як Никоряк виходить з одного з київських ресторанів під час комендантської години.

 

Теги: #кличко #мер #звільнення #никоряк_кмда

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