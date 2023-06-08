Кличко підписав заяву про звільнення директора департаменту КМДА, який порушив комендантську годину
Міський голова Києва Віталій Кличко підписав заяву про звільнення директора департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Олександра Никоряка.
"Заяву Олександра Никоряка підписав", - написав Кличко в телеграм-каналі, оприлюднивши фото заяви.
Як повідомлялося, раніше журналісти помітили, як Никоряк виходить з одного з київських ресторанів під час комендантської години.