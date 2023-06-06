Уряд Японії уважно стежить за ситуацією після підриву Каховської ГЕС - посольство

Уряд Японії уважно стежить за ситуацією після підриву Каховської ГЕС, атаки на цивільне населення та інфраструктуру не можуть бути виправдані жодним чином, заявили в посольстві Японії в Україні.

"Уряд Японії уважно стежить за ситуацією після підриву Каховської ГЕС на річці Дніпро. Напад на цивільне населення та інфраструктуру, зокрема електростанції, є порушенням міжнародного права і не може бути виправданий жодним чином. Японія суворо його засуджує", - ідеться в повідомленні у твіттері.