Політика

17:48 06.06.2023

Уряд Японії уважно стежить за ситуацією після підриву Каховської ГЕС - посольство

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Уряд Японії уважно стежить за ситуацією після підриву Каховської ГЕС - посольство

Уряд Японії уважно стежить за ситуацією після підриву Каховської ГЕС, атаки на цивільне населення та інфраструктуру не можуть бути виправдані жодним чином, заявили в посольстві Японії в Україні.

"Уряд Японії уважно стежить за ситуацією після підриву Каховської ГЕС на річці Дніпро. Напад на цивільне населення та інфраструктуру, зокрема електростанції, є порушенням міжнародного права і не може бути виправданий жодним чином. Японія суворо його засуджує", - ідеться в повідомленні у твіттері.

 

Теги: #японія #каховська_гес

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