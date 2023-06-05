Постпреди країн ЄС укотре зберуться узгоджувати 11-й пакет антиросійських санкцій

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) знову вніс до порядку денного засідання на 7 червня пункт про узгодження 11-го пакета обмежувальних заходів щодо РФ, випливає з оприлюдненого в Брюсселі документа.

У ньому повідомляють, що європейські посли як підготовку до затвердження вкотре розглянуть проєкти нової "постанови Ради (ЄС), виконавчого регламенту і регламенту про обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Bloomberg із посиланням на джерела повідомило 1 червня, що низка обмежень, які планував ЄС щодо РФ у межах 11-го пакета санкцій, зазнала пом'якшення в процесі узгодження країнами Євросоюзу.

"Держави-члени ЄС повільно рухаються до угоди щодо 11-го пакета санкцій... тоді як деяку кількість пропозицій, висунутих спочатку Європейською комісією, вирішили зробити менш категоричними", - зазначало агентство.

При цьому для запровадження обмежувальних заходів потрібне одноголосне схвалення всіх країн ЄС.

"За словами людей, знайомих із найновішими варіантами обговорюваних документів, імовірно, частковому скасуванню піддасться пропозиція заборонити кораблям, що перевозили санкційні товари, заходити до портів ЄС. Обмеження щодо перевантаження товарів із судна на судно або суден, що вимикають свої транспондери, запроваджуватимуть із 30-денним відтермінуванням перед набуттям заходами чинності", - повідомило Bloomberg.

Раніше стало відомо про опрацювання в ЄС механізму, який зможуть застосовувати проти третіх країн, що допомагають Росії ухилятися від дії санкцій. Однак після дискусій між представниками країн Євросоюзу критерії застосування цього механізму теж пом'якшили.

Водночас деякі країни непокоїть той факт, що до санкційних списків на затвердження внесено китайські компанії через продаж РФ заборонених ЄС до ввезення до Росії товарів. Окрім того, Угорщина і Греція продовжують вимагати, щоб їхні компанії прибрали зі створеного Україною "чорного списку" організацій, які ведуть справи з Росією. За словами джерел, дискусії на цю тему тривають.

Проте одне з джерел зазначило, що в ЄС сподіваються остаточно узгодити 11-й пакет санкцій цього тижня.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що 11-й пакет санкцій щодо Росії буде здебільшого спрямований на запобігання обходу чинних обмежень.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна повідомляла, що в ЄС розраховують завершити роботу над 11-м пакетом до саміту ЄС 29-30 червня.