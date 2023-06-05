Політика

18:11 05.06.2023

Постпреди країн ЄС укотре зберуться узгоджувати 11-й пакет антиросійських санкцій

2 хв читати
Постпреди країн ЄС укотре зберуться узгоджувати 11-й пакет антиросійських санкцій

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) знову вніс до порядку денного засідання на 7 червня пункт про узгодження 11-го пакета обмежувальних заходів щодо РФ, випливає з оприлюдненого в Брюсселі документа.

У ньому повідомляють, що європейські посли як підготовку до затвердження вкотре розглянуть проєкти нової "постанови Ради (ЄС), виконавчого регламенту і регламенту про обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

Bloomberg із посиланням на джерела повідомило 1 червня, що низка обмежень, які планував ЄС щодо РФ у межах 11-го пакета санкцій, зазнала пом'якшення в процесі узгодження країнами Євросоюзу.

"Держави-члени ЄС повільно рухаються до угоди щодо 11-го пакета санкцій... тоді як деяку кількість пропозицій, висунутих спочатку Європейською комісією, вирішили зробити менш категоричними", - зазначало агентство.

При цьому для запровадження обмежувальних заходів потрібне одноголосне схвалення всіх країн ЄС.

"За словами людей, знайомих із найновішими варіантами обговорюваних документів, імовірно, частковому скасуванню піддасться пропозиція заборонити кораблям, що перевозили санкційні товари, заходити до портів ЄС. Обмеження щодо перевантаження товарів із судна на судно або суден, що вимикають свої транспондери, запроваджуватимуть із 30-денним відтермінуванням перед набуттям заходами чинності", - повідомило Bloomberg.

Раніше стало відомо про опрацювання в ЄС механізму, який зможуть застосовувати проти третіх країн, що допомагають Росії ухилятися від дії санкцій. Однак після дискусій між представниками країн Євросоюзу критерії застосування цього механізму теж пом'якшили.

Водночас деякі країни непокоїть той факт, що до санкційних списків на затвердження внесено китайські компанії через продаж РФ заборонених ЄС до ввезення до Росії товарів. Окрім того, Угорщина і Греція продовжують вимагати, щоб їхні компанії прибрали зі створеного Україною "чорного списку" організацій, які ведуть справи з Росією. За словами джерел, дискусії на цю тему тривають.

Проте одне з джерел зазначило, що в ЄС сподіваються остаточно узгодити 11-й пакет санкцій цього тижня.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що 11-й пакет санкцій щодо Росії буде здебільшого спрямований на запобігання обходу чинних обмежень.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна повідомляла, що в ЄС розраховують завершити роботу над 11-м пакетом до саміту ЄС 29-30 червня.

Теги: #санкции #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 01.06.2023
Шлях Молдови до ЄС не залежить від ситуації з Придністров'ям - Боррель

Шлях Молдови до ЄС не залежить від ситуації з Придністров'ям - Боррель

13:34 01.06.2023
Україні потрібні запрошення до НАТО та ЄС поточного року - Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти

Україні потрібні запрошення до НАТО та ЄС поточного року - Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти

14:22 31.05.2023
Агроєврокомісар пропонує продовжити заборону на експорт зерна з України до 5 країн ЄС щонайменше до кінця жовтня

Агроєврокомісар пропонує продовжити заборону на експорт зерна з України до 5 країн ЄС щонайменше до кінця жовтня

18:41 30.05.2023
ЄС затвердив санкції стосовно чотирьох громадян Молдови та одного росіянина

ЄС затвердив санкції стосовно чотирьох громадян Молдови та одного росіянина

16:57 30.05.2023
ВР змінила закон про рекламу відповідно до вимог Єврокомісії для вступу України до ЄС

ВР змінила закон про рекламу відповідно до вимог Єврокомісії для вступу України до ЄС

15:23 30.05.2023
МОЗ України виконало 70% передбачених угодою про асоціацію з ЄС зобов'язань - аналітики

МОЗ України виконало 70% передбачених угодою про асоціацію з ЄС зобов'язань - аналітики

22:02 29.05.2023
Росія не буде вести переговори, а намагатиметься виграти війну - Боррель

Росія не буде вести переговори, а намагатиметься виграти війну - Боррель

19:37 29.05.2023
Посли ЄС передали віцепрем'єру Грузії демарш через відновлення польотів до Росії

Посли ЄС передали віцепрем'єру Грузії демарш через відновлення польотів до Росії

11:10 27.05.2023
ЄС від початку війни доставив в Україну 90 тисяч тонн допомоги

ЄС від початку війни доставив в Україну 90 тисяч тонн допомоги

20:49 26.05.2023
Боррель: Розміщення російського ядерного арсеналу в Білорусі призведе до подальшої небезпечної ескалації - заява

Боррель: Розміщення російського ядерного арсеналу в Білорусі призведе до подальшої небезпечної ескалації - заява

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пекін прагне краще зрозуміти позицію сторін і донести китайську позицію щодо просування мирних переговорів - спецпредставник КНР

Парламент Швейцарії відхилив пропозицію дозволити реекспорт озброєння Україні

Зеленський привітав Мелоні з Днем Республіки: Україна бореться за спільні з Італією цінності демократії та свободи

Ситуація у Вірменії матиме наслідки для ОДКБ - Пашинян

Макрон: Захід має надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпеки

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із держсекретарем із закордонних справ Великої Британії майбутній саміт НАТО і конференцію з відновлення України

Нардепи пропонують ВР оновити КПК у частині розслідування та судового розгляду щодо сексуальних злочинів росіян в Україні

Переобраний на третій термін президент Туреччини Ердоган склав присягу перед парламентарями

Російська держава "втомилася назавжди" - Зеленський

Пекін прагне краще зрозуміти позицію сторін і донести китайську позицію щодо просування мирних переговорів - спецпредставник КНР

Голови профільних комітетів 19 країн НАТО та України підписали спільну заяву про підтримку членства України в альянсі - віцеспікер Кондратюк

Після трагедії у Деснянському районі Києва Кличко звернувся до Кабміну щодо відставки голови РДА

Парламент Швейцарії відхилив пропозицію дозволити реекспорт озброєння Україні

Зеленський привітав Мелоні з Днем Республіки: Україна бореться за спільні з Італією цінності демократії та свободи

Ситуація у Вірменії матиме наслідки для ОДКБ - Пашинян

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА