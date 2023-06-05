Політика

14:30 05.06.2023

Нардепи пропонують ВР оновити КПК у частині розслідування та судового розгляду щодо сексуальних злочинів росіян в Україні

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Нардепи пропонують ВР оновити КПК у частині розслідування та судового розгляду щодо сексуальних злочинів росіян в Україні

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді оновити Кримінальний процесуальний кодекс України в частині удосконалення досудового розслідування та судового розгляду в кримінальних провадженнях щодо вчинених росіянами сексуальних злочинів.

Відповідний законопроєкт №9351 зареєстровано в парламенті 5 червня, але його текст наразі відсутній.

Водночас співавторка документа, членкиня фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук уточнила, що такі зміни до КПК необхідні для ефективного і безпечного для потерпілих розслідування сексуального насильства, вчиненого російськими військовими в Україні.

"Зареєстрували законопроєкт №9351 щодо удосконалення порядку здійснення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які пов'язані із сексуальним насильством, яке вчинене в умовах збройного конфлікту", - повідомила вона на своїй сторінці у фейсбуці.

Кравчук зауважила, що йдеться саме про воєнні злочини, адже "для окупантів вони є знаряддям війни: придушення спротиву, залякування, примус. І покарання має бути максимально суворим та невідворотним".

За її словами, законопроєкт передбачає, що розгляд справ цієї категорії в суді відбуватиметься в закритому режимі (крім випадків, коли потерпілі самі звертаються з клопотаннями про відкритий розгляд).

Документ також пропонує альтернативну підслідність щодо цих злочинів: розслідування можуть здійснювати слідчі органів Національної поліції або слідчі органів безпеки.

Крім того, ініціатори законопроєкту вважають за необхідне встановити розумний строк для досудового розслідування, а також те, що у кримінальному провадженні особа свідка та потерпілого повідомляється виключно судді, судовому розпоряднику та секретарю судового засідання (крім випадків, коли суд за письмовим клопотанням потерпілого ухвалить рішення про кримінальне провадження у відкритому судовому засіданні і розглядає справу у відкритому режимі).

Крім того, законопроєкт впроваджує додаткові вимоги до оприлюднення повідомлення про підозру у медіа загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному вебсайті Офісу генерального прокурора (без зазначення ПІБ потерпілого, його близьких родичів та членів сім’ї, а також інших осіб, до яких застосовані заходи безпеки).

Документ передбачає також можливість брати участь у судовому розгляді (дистанційне судове провадження) поза приміщенням суду із застосуванням власних технічних засобів.

Кравчук зазначила, що станом на квітень 2023 року від початку повномасштабного вторгнення серед встановлених потерпілих у зафіксованих фактах сексуального насильства, вчиненого російськими військовими, - 136 жінок, 46 чоловіків і 13 дітей.

"І це лише верхівка айсберга, адже значна кількість постраждалих досі перебуває в окупації та не може звернутися до правоохоронних органів", - додала депутатка.

 

Теги: #рада #кравчук #воєнні_злочини

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