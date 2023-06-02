Після трагедії у Деснянському районі Києва Кличко звернувся до Кабміну щодо відставки голови РДА

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів України щодо усунення від виконання обов'язків голови Деснянської районної адміністрації Дмитра Ратнікова після трагедії із загибеллю людей біля закритого укриття.

"Вношу на розгляд пропозицію про усунення від виконання обов'язків за посадою голови Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації Ратнікова Дмитра Геннадійовича на час проведення уповноваженими органами розслідування подій, що сталися під час нічного обстрілу у Деснянському районі міста Києва 01 червня 2023 року", – йдеться у повідомленні. у документі.

Кличко зазначив, що, згідно з п. 16 статті 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", місцеві держадміністрації мають здійснювати державний контроль за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільного захисту) на відповідних територіях. Також абзацом 4 п.10 Положення про єдину державну систему цивільного захисту встановлено, що постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, на місцевому рівні є районні у місті державні адміністрації та їх підрозділи з питань цивільного захисту захисту.

Раніше повідомлялося, що під час нічної ракетної атаки 1 червня в Деснянському районі Києва загинуло троє людей, які не змогли потрапити в укриття, розташоване в поліклініці. Ще 10 людей було поранено.

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що всі рішення щодо відповідальних осіб, винних у трагедії, будуть ухвалені невідкладно. Того ж дня він повідомив, що звернувся до Офісу Президента та уряду про усунення голови Деснянського району від виконання обов'язків на час розслідування.

Як відомо, згідно із законодавством України, глав районних адміністрацій Києва призначає та звільняє з посади президент України за поданням Кабінету міністрів.