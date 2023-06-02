Політика

11:15 02.06.2023

Після трагедії у Деснянському районі Києва Кличко звернувся до Кабміну щодо відставки голови РДА

2 хв читати
Після трагедії у Деснянському районі Києва Кличко звернувся до Кабміну щодо відставки голови РДА

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів України щодо усунення від виконання обов'язків голови Деснянської районної адміністрації Дмитра Ратнікова після трагедії із загибеллю людей біля закритого укриття.

"Вношу на розгляд пропозицію про усунення від виконання обов'язків за посадою голови Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації Ратнікова Дмитра Геннадійовича на час проведення уповноваженими органами розслідування подій, що сталися під час нічного обстрілу у Деснянському районі міста Києва 01 червня 2023 року", – йдеться у повідомленні. у документі.

Кличко зазначив, що, згідно з п. 16 статті 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", місцеві держадміністрації мають здійснювати державний контроль за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільного захисту) на відповідних територіях. Також абзацом 4 п.10 Положення про єдину державну систему цивільного захисту встановлено, що постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, на місцевому рівні є районні у місті державні адміністрації та їх підрозділи з питань цивільного захисту захисту.

Раніше повідомлялося, що під час нічної ракетної атаки 1 червня в Деснянському районі Києва загинуло троє людей, які не змогли потрапити в укриття, розташоване в поліклініці. Ще 10 людей було поранено.

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що всі рішення щодо відповідальних осіб, винних у трагедії, будуть ухвалені невідкладно. Того ж дня він повідомив, що звернувся до Офісу Президента та уряду про усунення голови Деснянського району від виконання обов'язків на час розслідування.

Як відомо, згідно із законодавством України, глав районних адміністрацій Києва призначає та звільняє з посади президент України за поданням Кабінету міністрів.

Теги: #кличко #кму #відставка #рда #ратніков #деснянський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:40 02.06.2023
КМДА скоординує дії служб для забезпечення роботи та доступу до укриттів

КМДА скоординує дії служб для забезпечення роботи та доступу до укриттів

16:01 01.06.2023
Волонтери ТЧХУ чергують цілодобово для надання допомоги постраждалим від ракетних атак

Волонтери ТЧХУ чергують цілодобово для надання допомоги постраждалим від ракетних атак

12:32 01.06.2023
Кличко просить Офіс президента відсторонити голову Деснянської РДА

Кличко просить Офіс президента відсторонити голову Деснянської РДА

08:44 01.06.2023
Фахівці КМДА з'ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці в Деснянському районі

Фахівці КМДА з'ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці в Деснянському районі

03:54 01.06.2023
У Деснянському районі попередньо загинула одна людина, троє поранених унаслідок падіння уламків

У Деснянському районі попередньо загинула одна людина, троє поранених унаслідок падіння уламків

14:41 31.05.2023
Проїзд Гаванським мостом у Києві відкриють до вечора середи - мер

Проїзд Гаванським мостом у Києві відкриють до вечора середи - мер

14:10 30.05.2023
У Голосіївському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи в будинку, пошкодженому уламками російського дрона - Кличко

У Голосіївському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи в будинку, пошкодженому уламками російського дрона - Кличко

07:29 29.05.2023
Задимлення в Шевченківському районі столиці не пов'язано з нічною атакою окупантів

Задимлення в Шевченківському районі столиці не пов'язано з нічною атакою окупантів

07:28 28.05.2023
Рятувальники локалізували пожежу в Голосіївському районі, що виникла в результаті влучення уламків БПЛА

Рятувальники локалізували пожежу в Голосіївському районі, що виникла в результаті влучення уламків БПЛА

19:20 25.05.2023
Віталій Кличко виступив на Київському безпековому форумі: наголосив на важливості плану відновлення

Віталій Кличко виступив на Київському безпековому форумі: наголосив на важливості плану відновлення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Парламент Швейцарії відхилив пропозицію дозволити реекспорт озброєння Україні

Зеленський привітав Мелоні з Днем Республіки: Україна бореться за спільні з Італією цінності демократії та свободи

Ситуація у Вірменії матиме наслідки для ОДКБ - Пашинян

Макрон: Захід має надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпеки

Путін "розбудив" НАТО найсильнішим "електрошоком" - Макрон

ОСТАННЄ

Парламент Швейцарії відхилив пропозицію дозволити реекспорт озброєння Україні

Зеленський привітав Мелоні з Днем Республіки: Україна бореться за спільні з Італією цінності демократії та свободи

Ситуація у Вірменії матиме наслідки для ОДКБ - Пашинян

Порошенко привіз десантникам 81-ї бригади комплект техніки

Макрон: Захід має надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпеки

Путін "розбудив" НАТО найсильнішим "електрошоком" - Макрон

Президентом Латвії обрано Едгарса Рінкевичса, який обіймав посаду глави МЗС

Парламент Латвії не зміг обрати президента країни, буде другий тур голосування

Шольц у розмові з Зеленським засудив чергові російські повітряні атаки та запевнив у солідарності з Україною

Зеленський і Шольц обговорили подальше посилення оборонних можливостей України та скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА