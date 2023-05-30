Політика

17:12 30.05.2023

Зеленський і Шольц обговорили подальше посилення оборонних можливостей України та скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами

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Зеленський і Шольц обговорили подальше посилення оборонних можливостей України та скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами

Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру ФРН Олафу Шольцу за пакет допомоги у сфері безпеки й оборони на €3 млрд та обговорив із ним подальше посилення оборонних можливостей України, зокрема ППО.

"Провів предметну телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Подякував за реалізацію потужного оборонного пакета на €3 млрд", - написав Зеленський у твіттері у вівторок.

Співрозмовники також обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час візиту Зеленського до Німеччини, і "подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема нашої ППО. Скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами", - уточнив Зеленський.

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Теги: #зеленський #шольц

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