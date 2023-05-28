І Ердоган, і Киличдароглу проголосували на виборах президента Туреччини

Обидва кандидати в президенти Туреччини практично одночасно відвідали виборчі дільниці, проголосувавши у другому турі виборів глави держави.

За даними турецької преси, президент країни Реджеп Таїп Ердоган проголосував на дільниці в азійській частині Стамбула, його опонент Кемаль Киличдароглу голосував в Анкарі.

Виборчі дільниці відкрилися в Туреччині о 08:00 за місцевим часом (збігається з київським), вони закриються о 17:00, після чого буде знято заборону на публікацію даних щодо голосування.