Політика

12:54 28.05.2023

І Ердоган, і Киличдароглу проголосували на виборах президента Туреччини

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І Ердоган, і Киличдароглу проголосували на виборах президента Туреччини

Обидва кандидати в президенти Туреччини практично одночасно відвідали виборчі дільниці, проголосувавши у другому турі виборів глави держави.

За даними турецької преси, президент країни Реджеп Таїп Ердоган проголосував на дільниці в азійській частині Стамбула, його опонент Кемаль Киличдароглу голосував в Анкарі.

Виборчі дільниці відкрилися в Туреччині о 08:00 за місцевим часом (збігається з київським), вони закриються о 17:00, після чого буде знято заборону на публікацію даних щодо голосування.

Теги: #вибори #туреччина #другий_тур

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