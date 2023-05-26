Боррель: Розміщення російського ядерного арсеналу в Білорусі призведе до подальшої небезпечної ескалації - заява

У зв'язку з оголошеною передачею російських ядерних боєзарядів Білорусі високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель виступив із заявою, в якій назвав цей крок таким, що призведе "до подальшої вкрай небезпечної ескалації".

Текст заяви поширено в п'ятницю в Брюсселі.

"Європейський Союз засуджує угоду між Росією і Білоруссю про дозвіл розміщення російських ядерних боєголовок на території Білорусі. Це крок, який призведе до подальшої вкрай небезпечної ескалації", - заявив Боррель.

Високий представник констатував, що це рішення суперечить зобов'язанням, які Росія взяла на себе в Будапештському меморандумі, згідно з яким Білорусь ліквідувала всю ядерну зброю зі своєї території, і Спільній заяві лідерів п'яти ядерних держав від 3 січня 2022 року щодо неможливості виграти ядерну війну і яку ніколи не можна вести. "Ми закликаємо Росію дотримуватися цих зобов'язань", - звернувся Боррель до Кремля від імені ЄС.

Крім того, він зазначив, що білоруський режим є "співучасником незаконної та неспровокованої агресивної війни Росії проти України". "Ми закликаємо білоруську владу негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України і скасувати рішення, які можуть лише сприяти посиленню напруженості в регіоні і підірвати суверенітет Білорусі. Будь-яка спроба подальшого загострення ситуації буде зустрінута жорсткою і скоординованою реакцією", - йдеться в заяві Борреля.