Курт Волкер: Захід пізно усвідомив, що Росія всі ці роки готувалася до війни

Захід останніми роками не усвідомлював, що Росія готується до повномасштабної війни в Україні, і намагався продовжувати вибудовувати стосунки з Кремлем, що виявилося помилкою, заявив Спеціальний представник Уряду США з переговорів у справах України в 2017-19 роках Курт Волкер.

"Ми не належним чином відреагували на "зелених чоловічків" у Криму та на Донбасі, тому що справді не думали і не вважали, що Росія прагне вкрасти території України", - сказав він під час 15-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Європейці не постачали зброю Україні, оскільки не хотіли додавати олії у вогонь, ми не надавали Україні зброю до 2017 року, тому що боялися ескалації конфлікту. Під час мінських переговорів ми говорили, що хочемо, щоб Україна виконувала і приймала правильні закони, передбачені Мінськими угодами. Але ніхто нічого не вимагав від Росії, хоча вони вже тоді не просто не виконували свої зобов'язання щодо припинення вогню - Росія готувалася до наступної війни", - заявив Волкер.

За його словами, через неусвідомлення цієї загрози Захід змарнував багато часу і не зробив нічого, що могло б зробити війну в Україні непривабливою для Росії.

"Я маю віддати належне адміністрації Байдена, оскільки вони були готові до широкомасштабного вторгнення і почали надавати Україні зброю. Звісно, можливо варто було це робити у більших масштабах, і зараз можна робити це більш масштабно. Тим не менш, США і Європа, врешті-решт, об'єдналися у справжньому партнерстві щодо України і таким чином ми рятуємо майбутнє всієї європейської безпеки", - сказав Волкер.

Київський безпековий форум проходить в українській столиці 25-26 травня.