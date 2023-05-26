Політика

18:53 26.05.2023

Генерал Петреус упевнений в успіху контрнаступу України

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Генерал Петреус упевнений в успіху контрнаступу України

Командувач Центрального Командування США в 2008-2010 рр., ексдиректор Центрального розвідувального управління, генерал Девід Петреус упевнений в успіху українського контрнаступу.

"Думаю, що українські війська досягнуть успіху... Очікую, що українські війська зможуть забезпечити ефективність загальновійськової операції", - сказав Петреус у п'ятницю на 15-му щорічному Київському безпековому форумі, організованому фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

За словами генерала, успіх контрнаступу України багато в чому зумовлений станом армії Російської Федерації. "Вони вже 14-15 місяців у війні, зазнали величезних втрат, не мали нормальної можливості переоснаститися, а у такий спосіб не можна забезпечити цілісну дисципліновану військову силу", - сказав він.

Петреус наголосив, що від успіху ЗСУ на полі бою залежатиме подальша допомога Україні, а також перспектива її вступу до Північноатлантичного альянсу.

"Багато залежатиме від успіху контрнаступу. Ніщо не є таким успішним, як сам успіх. І якщо цей успіх буде, то він потягне за собою збільшення підтримки", - зазначив Петреус.

Петреус наголосив, що "нова лінія оборони для НАТО розташована в Україні, хоче того НАТО чи ні...". Він упевнений, що членство України в НАТО є неминучим, і якщо запрошення України до Альянсу не пролунає на саміті у Вільнюсі, то питання буде вирішено в майбутньому. Водночас Петреус зазначив, що хотів би, щоб Україна отримала запрошення до НАТО у Вільнюсі.

Київський безпековий форум відбувається в українській столиці 25-26 травня.

Теги: #яценюк #генерал #контрнаступ #відкрий_україну #кбф #київськиий_безпековий_форум

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