Перемога України приведе до демократизації Росії - представник Румунії

Державний секретар прем'єр-міністра Румунії з питань зовнішньої політики, безпеки і стратегії Юліан Кіфу впевнений, що перемога України у війні з Російською Федерацією приведе до демократизації останньої.

"Перемога України приведе і до демократизації Росії", - сказав Кіфу на 15-му щорічному Київському безпековому форумі, організованому фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", у п'ятницю.

Державний секретар вважає, що з нинішньої війни необхідно засвоїти уроки, один з яких говорить про те, що "сірі зони означають зелене світло для агресора".

Кіфу також побоюється, що Росія може використати свій вплив на Придністров'я і перетворити відповідну територію на "новий Калінінград".

Окрім цього, Кіфу наголосив на важливості посилення безпеки в Чорноморському регіоні.

"Ми працювали на Мадридському саміті й обстоювали питання, щоб Чорномор'я розглядалося як регіон стратегічного інтересу для НАТО. І я думаю, нині ми можемо спільно з нашими українськими друзями боротися за те, щоб Чорноморську стратегію опрацьовував також Конгрес США", - сказав він.

Київський безпековий форум "За нашу і вашу свободу / Fighting for NATO" відбувається в українській столиці 25-26 травня.