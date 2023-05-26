Порошенко закликав НАТО на саміті у Вільнюсі запросити Україну до альянсу

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко під час виступу на 15 щорічному Київському безпековому форумі, заснованому Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі не повинен повторити помилку Бухареста-2008 і має оголосити про запрошення України до альянсу, повідомляється на сайті політсили у п'ятницю.

"Я буду дуже розчарований, якщо з Вільнюського саміту українська делегація привезе ксерокопію Бухарестського саміту 2008 року. Я не хочу більше про це чути. Я не хочу більше в резолюції чути про відкриті двері. Відкриті двері – дайте нам зайти. А якщо ви не даєте заходити, то двері не відкриті", - сказав Порошенко.

Він наголосив, що тільки членство України в ЄС і НАТО є тим сценарієм, який гарантує постійний мир.

"Питання стоїть, як нам виграти війну і не програти мир. І в цій ситуації у нас є три сценарії. Перший сценарій – це єдиний, в який вірить уся Україна. Це членство в ЄС і членство в НАТО. Це означає демократію, це означає реформи, це означає інвестиції, це означає повоєнну відбудову. Це означає, що Україна інтегрована в найбільшу безпекову організацію світу. І це називається "сценарій ЄС і НАТО", - вважає Порошенко.

Він констатував, що сьогодні близько 90% українців це підтримують. "Хочу нагадати, що ще на початку повномасштабної війни мене звинувачували, що війна розпочалася тому, що ми внесли зміни в Конституцію разом із нашими партерами в 2019 році, які передбачають обов’язкове членство в ЄС і НАТО", - сказав політик.

За його словами, є також другий сценарій, який пропонують Україні, - це так звані гарантії безпеки. "Хоч би що ми там робили, це буде ксерокопія Будапештського меморандуму. І на що вона вийде? Вона вийде на проєкт, який, умовно кажучи, називається "Ізраїль". Ізраїль теж має безпекові гарантії. Безпекові гарантії в найкращому випадку будуть у постачанні Україні зброї, для того, щоб українські Збройні сили воювали. Але це означає війну, яка ніколи не закінчиться і за яку українці будуть платити велику ціну. Тільки Ізраїль воює з Газою, а ми воюємо з другою найбільшою ядерною державою світу", - наголосив Порошенко.

"Ціна і жертви будуть іншими. Тому ніякі безпекові гарантії ми не можемо зараз розглядати як проукраїнський сценарій", - упевнений політик.

Також, за його словами, є третій сценарій, "про який мріє Росія". "Цей сценарій називається "Афганістан": коли в Україні сформована диктатура, коли Україна не є членом НАТО, коли нам не дають гарантій безпеки і нам не дають зброї. І це той сценарій, який є мрією Путіна", - застеріг лідер "Євросолідарності".

"Дуже важливо, щоб сьогоднішні наші меседжі почули під час Вільнюського саміту НАТО. Бо коли ми говоримо про те, щоб захистити демократію, – захист демократії відбувається в рамках нашого руху в ЄС і НАТО. Бо НАТО – це і є демократія", - резюмував Порошенко.