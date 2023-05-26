Політика

13:14 26.05.2023

Порошенко закликав НАТО на саміті у Вільнюсі запросити Україну до альянсу

3 хв читати
Порошенко закликав НАТО на саміті у Вільнюсі запросити Україну до альянсу

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко під час виступу на 15 щорічному Київському безпековому форумі, заснованому Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", заявив, що саміт НАТО у Вільнюсі не повинен повторити помилку Бухареста-2008 і має оголосити про запрошення України до альянсу, повідомляється на сайті політсили у п'ятницю.

"Я буду дуже розчарований, якщо з Вільнюського саміту українська делегація привезе ксерокопію Бухарестського саміту 2008 року. Я не хочу більше про це чути. Я не хочу більше в резолюції чути про відкриті двері. Відкриті двері – дайте нам зайти. А якщо ви не даєте заходити, то двері не відкриті", - сказав Порошенко.

Він наголосив, що тільки членство України в ЄС і НАТО є тим сценарієм, який гарантує постійний мир.

"Питання стоїть, як нам виграти війну і не програти мир. І в цій ситуації у нас є три сценарії. Перший сценарій – це єдиний, в який вірить уся Україна. Це членство в ЄС і членство в НАТО. Це означає демократію, це означає реформи, це означає інвестиції, це означає повоєнну відбудову. Це означає, що Україна інтегрована в найбільшу безпекову організацію світу. І це називається "сценарій ЄС і НАТО", - вважає Порошенко.

Він констатував, що сьогодні близько 90% українців це підтримують. "Хочу нагадати, що ще на початку повномасштабної війни мене звинувачували, що війна розпочалася тому, що ми внесли зміни в Конституцію разом із нашими партерами в 2019 році, які передбачають обов’язкове членство в ЄС і НАТО", - сказав політик.

За його словами, є також другий сценарій, який пропонують Україні, - це так звані гарантії безпеки. "Хоч би що ми там робили, це буде ксерокопія Будапештського меморандуму. І на що вона вийде? Вона вийде на проєкт, який, умовно кажучи, називається "Ізраїль". Ізраїль теж має безпекові гарантії. Безпекові гарантії в найкращому випадку будуть у постачанні Україні зброї, для того, щоб українські Збройні сили воювали. Але це означає війну, яка ніколи не закінчиться і за яку українці будуть платити велику ціну. Тільки Ізраїль воює з Газою, а ми воюємо з другою найбільшою ядерною державою світу", - наголосив Порошенко.

"Ціна і жертви будуть іншими. Тому ніякі безпекові гарантії ми не можемо зараз розглядати як проукраїнський сценарій", - упевнений політик.

Також, за його словами, є третій сценарій, "про який мріє Росія". "Цей сценарій називається "Афганістан": коли в Україні сформована диктатура, коли Україна не є членом НАТО, коли нам не дають гарантій безпеки і нам не дають зброї. І це той сценарій, який є мрією Путіна", - застеріг лідер "Євросолідарності".

"Дуже важливо, щоб сьогоднішні наші меседжі почули під час Вільнюського саміту НАТО. Бо коли ми говоримо про те, щоб захистити демократію, – захист демократії відбувається в рамках нашого руху в ЄС і НАТО. Бо НАТО – це і є демократія", - резюмував Порошенко.

Теги: #нато #яценюк #порошенко #відкрий_україну #кбф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:13 26.05.2023
Порошенко закликав НАТО на саміті у Вільнюсі запросити Україну до альянсу

Порошенко закликав НАТО на саміті у Вільнюсі запросити Україну до альянсу

12:47 26.05.2023
Україна на сьогодні є найзамінованішою країною у світі – координаторка системи ООН

Україна на сьогодні є найзамінованішою країною у світі – координаторка системи ООН

11:58 26.05.2023
Рух до НАТО може виявитися складнішим, ніж до ЄС - Корнієнко

Рух до НАТО може виявитися складнішим, ніж до ЄС - Корнієнко

11:08 26.05.2023
Україна повинна виграти не лише війну, а й мир, - президент НДІ Дерек Мітчелл

Україна повинна виграти не лише війну, а й мир, - президент НДІ Дерек Мітчелл

09:00 26.05.2023
У столиці триває Київський Безпековий Форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO" (ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ)

У столиці триває Київський Безпековий Форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO" (ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ)

06:48 26.05.2023
Погрози РФ застосувати ядерну зброю стримують США в готовності прийняти Україну в НАТО

Погрози РФ застосувати ядерну зброю стримують США в готовності прийняти Україну в НАТО

01:19 26.05.2023
Членство в НАТО стане реальним, якщо завдяки контрнаступу Україна поверне Херсонську та Запорізьку області

Членство в НАТО стане реальним, якщо завдяки контрнаступу Україна поверне Херсонську та Запорізьку області

01:17 26.05.2023
Екс-прем'єр Австралії: Захід допомагає Україні, але українці переможуть завдяки любові до своєї країни

Екс-прем'єр Австралії: Захід допомагає Україні, але українці переможуть завдяки любові до своєї країни

00:35 26.05.2023
НАТО сьогодні проходить випробування на ефективність

НАТО сьогодні проходить випробування на ефективність

23:31 25.05.2023
Повноправне членство в НАТО Швеції та Фінляндії внаслідок агресії РФ стане приводом для приєднання України до Альянсу

Повноправне членство в НАТО Швеції та Фінляндії внаслідок агресії РФ стане приводом для приєднання України до Альянсу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шольц попередив РФ, щоб вона не покладалася на заморожування війни в Україні

Україна на сьогодні має найбільш оснащену армію в Європі з найбільшим бойовим досвідом - експостпред США при НАТО

Україна дуже зацікавлена, щоб Бразилія взяла участь у Саміті миру та реалізації українського мирного плану - Єрмак

Столтенберг не очікує від саміту НАТО у Вільнюсі конкретних рішень щодо гарантій безпеки Україні

Столтенберг: Союзники продовжують обговорювати питання членства України в НАТО

ОСТАННЄ

Шольц попередив РФ, щоб вона не покладалася на заморожування війни в Україні

Японія розширює санкції проти Росії, запроваджує експортні обмеження щодо 80 організацій із РФ - МЗС країни

Україна на сьогодні має найбільш оснащену армію в Європі з найбільшим бойовим досвідом - експостпред США при НАТО

НАТО зробить помилку, якщо не надасть Україні членство на саміті у Вільнюсі

Віталій Кличко виступив на Київському безпековому форумі: наголосив на важливості плану відновлення

Потрібно допомогти Україні у війні з РФ, щоб вона приєдналася до альянсу в майбутньому, - помічниця генсека НАТО

Яценюк: Єдиний шлях гарантування безпеки Європи - членство України в НАТО

Україна дуже зацікавлена, щоб Бразилія взяла участь у Саміті миру та реалізації українського мирного плану - Єрмак

Кулеба: У Москві уважно стежать за моїм турне в Африці, Лавров готує свої візити

Столтенберг не очікує від саміту НАТО у Вільнюсі конкретних рішень щодо гарантій безпеки Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА