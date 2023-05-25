Віталій Кличко виступив на Київському безпековому форумі: наголосив на важливості плану відновлення

Російський диктатор путін хоче мати Україну без українців, тому ми маємо перемогти у цій війні і стати сильними. А для цього вже зараз потрібно працювати над планом відновлення України. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на Київському безпековому форумі, який розпочався сьогодні.

"Повітряні атаки росії на Київ зазнають поразки. Але, на жаль, сотні будинків у Києві зруйновані, багато людей загинули. Серед них чимало детей. Це не спеціальна військова операція. Це терор. Путін потребує України, але він хоче мати Україну без нас. Тому ми захищаємо не лише наш дім, а й наших дітей, наше майбутнє. І повинні робити все можливе, щоб виграти цю війну. Я впевнений, що ми зупинемо росію і переможемо у цій війні. Росіяни поважають тільки силу. Тому ми маємо бути сильними. Як на полі бою, у військовому сенсі, так і в економічному, політичному. Ми маємо стати потужними і досягти успіху. Успіх має бути головним пріоритетом в Україні. Успіх на усіх напрямках", - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що Україна вже сьогодні повинна підготувати план відновлення і бути готовою розпочати його реалізацію, щойно закінчиться війна.

"Коли ми говоримо про післязавтра, ми повинні мати генеральний план, на кшталт "плану Маршалла", для відбудови України. Щойно закінчиться війна, цей план має бути вже готовим, і ми повинні бути готовими приступити до його реалізації. Багато хто вважає, що відбудувати Україну – це відбудувати будинки, мости і все інше. Ні. Перш за все має значення реформування України. Європейські реформи повинні бути реалізовані. Боротьба з корупцією, реформа поліції, реформа децентралізації. Ми маємо стати успішними. Успіх – це найкраща відповідь нашим партнерам, які підтримують Україну. І також це найкраща відповідь росіянам від нас", - підкреслив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що під час розробки "плану Маршалла" важливо мати за приклад успіхи таких країн, як Чехія, Польща та інші, які "спромоглися змінитися і досягли успіхів на європейському шляху".

"Ми повинні бути готовими працювати тяжко. Треба зробити чимало, щоб ми стали гідною сім’єю в загальній європейській родині. А ми повинні бути частиною цією родини і частиною НАТО. Нейтральний статус був величезною помилкою останнього часу в сучасній історії України. Зараз ми це добре розуміємо", - відзначив Віталій Кличко.

15-й Київський безпековий форум проходить в українській столиці 25 та 26 травня. Він зібрав відомих міжнародних діячів, фахівців з міжнародних відносин і проблем безпеки, дипломатів, громадських активістів тощо. Тематична назва Форуму цього року - "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO".