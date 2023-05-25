Політика

18:20 25.05.2023

Україна дуже зацікавлена, щоб Бразилія взяла участь у Саміті миру та реалізації українського мирного плану - Єрмак

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Україна дуже зацікавлена, щоб Бразилія взяла участь у Саміті миру та реалізації українського мирного плану - Єрмак

Україна дуже зацікавлена, щоб Бразилія взяла участь у майбутньому Саміті миру і реалізації українського мирного плану, заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він також зазначив, що у президента України є бажання зустрітися з бразильським лідером Лулою да Сілвою.

"Ба більше, президент говорив із Лулою да Сілвою. Ми дуже зацікавлені, щоб Бразилія теж брала участь у Саміті миру, в реалізації мирного плану. Ми ці контакти продовжимо", - заявив Єрмак.

Крім того, за словами голови Офісу президента, президенту Бразилії вже надіслали запрошення відвідати Київ.

"Ми чекаємо Лулу в Україні, ми надіслали запрошення. І я впевнений, що за відповідної ситуації Володимир Зеленський відвідав би Бразилію", - сказав він.

Єрмак також розповів про причину, через яку не відбулася зустріч українського та бразильського лідерів на полях саміту G-7 у Японії. Зокрема, це сталося через високу щільність графіка заходу.

"Дуже щільний був графік і тому просто не збіглося за часом. Тому, в принципі, президенти загалом фізично змогли побачитися лише на другій сесії", - сказав він.

Теги: #україна #саміт #бразилія

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