Маршалок сенату Польщі: Необхідно зробити подальші кроки для якнайшвидшого вступу України до НАТО

Необхідно зробити подальші кроки для того, щоб Україна якнайшвидше опинилася в структурах НАТО, заявив маршалок сенату Республіки Польща Томаш Гродзький.

"Наш пріоритет у європейській політиці - якнайшвидша інтеграція і подальші кроки щодо вступу України до ЄС. Нас дуже вразило, що незважаючи на війну, незважаючи на звірячі атаки російського агресора, Україна одна за одною виконує вимоги щодо вступу, і я сподіваюся, що цей процес незабаром завершиться вступом України до НАТО", - сказав він на спільному брифінгу з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком у Польщі в середу.

Гродзький наголосив, що "відбулося зіткнення цивілізацій: вільного демократичного світу з варварами, які нещадно напали на вільну незалежну країну".

"Сенат Республіки Польща, як і весь наш народ, твердо стоїть на сторожі України. Ми робимо все, щоб перемога України в цій сутичці з варварами відбулася якомога швидше через відновлення повної територіальної цілісності. Сенат Республіки Польща докладає численних зусиль і руками окремих сенаторів у різних формах, і через офіційні дії".

При цьому маршалок сенату Польщі нагадав про чотири резолюції, що стосуються європейських прагнень України, визнання Російської Федерації терористичним режимом, засудження злочину депортації українських дітей у Росію задля їх русифікації та прагнення України вступити до НАТО (резолюцію ухвалено 11 травня), "що, я сподіваюся, буде ближче після наступного саміту альянсу у Вільнюсі в липні цього року".