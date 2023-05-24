Грузія не впроваджуватиме прямих санкцій проти Росії - прем'єр

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що економіка країни впаде, якщо вона введе прямі санкції проти Росії.

"Ми завдамо шкоди своєму народу, якщо введемо санкції проти Росії", - заявив Гарібашвілі, виступаючи в середу на економічному форумі в Катарі.

Він зазначив, що Грузія підтримує Україну та український народ, але запроваджувати прямі санкції проти Росії не буде.

"Наш товарообіг із Росією становить менше мільярда доларів. Для порівняння: Євросоюз лише за чотири дні торгує з Росією, скільки ми торгуємо за рік. Де логіка, коли нас закликають вводити санкції проти Росії?" - сказав Гарібашвілі.

За його словами, деякі українські політики дуже хотіли б, щоб у Грузії було відкрито "другий фронт" проти Росії, але цього не станеться.

"Грузія - невелика нація з населенням у чотири мільйони осіб, тому важливо зберігати в країні мир, стабільність і безпеку. Мій обов'язок - захищати інтереси свого народу", - заявив Гарібашвілі.