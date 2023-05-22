Політика

14:16 22.05.2023

ЄС збільшує потужності військової промисловості для підтримки України - глава МЗС Франції

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ЄС збільшує потужності військової промисловості для підтримки України - глава МЗС Франції

ЄС і далі підтримуватиме Україну у військовому плані, посиливши задля цього виробничі потужності європейської військової промисловості, заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна.

"Я маю на увазі третю складову пакета (військової допомоги), який дасть змогу збільшити європейські виробничі потужності. Тобто посилити нашу промисловість, щоб вона була здатна постачати боєприпаси Україні, як це потрібно. А це потрібно робити швидко", - сказала французький міністр журналістам у понеділок у Брюсселі перед початком Ради ЄС на рівні глав МЗС.

Вона ухилилася від прямої відповіді на запитання про перспективу постачання Україні бойових літаків.

"Є низка етапів. (...) Франція готова разом з іншими європейськими партнерами брати участь у підготовці українських пілотів. На це знадобиться кілька місяців. Будемо йти етап за етапом", - пояснила Колонна.

За її словами, на сьогодні потреби України полягають переважно в боєприпасах, бронемашинах, танках і їх обслуговуванні. Усе це, продовжила Колонна, забезпечується.

"Ми виконуємо наші обіцянки. Усе, що Франція вирішила постачати, вона це робить своєчасно на користь Україні", - сказала міністр.

Теги: #єс #колонна #військова_допомога

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