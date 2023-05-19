Лідери G7 мають намір продовжувати санкційний тиск на РФ і прагнутимуть позбавити її доступу до низки технологій - заява

Лідери G7 домовилися боротися проти спроб обходу західних санкцій стосовно Росії, мають намір посилювати економічний тиск, ідеться в заяві G7, поширеній у п'ятницю.

"Ми будемо й надалі запобігати ухиленню та обходу наших заходів проти Росії", - наголошується в ній.

У заяві йдеться про те, що G7 мають намір "зберігати єдність у питанні запровадження координованих санкцій та інших економічних заходів". Зокрема, в ній зазначено, що країни "сімки" взаємодіють із третіми країнами, через які "обмежені товари, послуги або технології країн "сімки" можуть постачатися до Росії".

"Ми позбавимо Росію технологій G7, промислового обладнання та послуг, які потрібні їй для ведення бойових дій", - ідеться в заяві.

У документі наголошується, що санкції і надалі не стосуватимуться медичних і продовольчих товарів. Також лідери G7 заявили, що "з метою скорочення доходів, які Росія отримує від експорту алмазів, ми продовжимо тісно співпрацювати задля обмеження торгівлі та використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії". Про те, які саме заходи можуть бути розглянуті щодо цього, в заяві не уточнюється.

"Ми активно взаємодіятимемо з основними партнерами, щоб забезпечити ефективне виконання майбутніх скоординованих обмежувальних дій", - наголошується в заяві.