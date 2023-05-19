Політика

11:52 19.05.2023

Україна розраховує на підтримку парламенту та уряду Данії щодо членства в НАТО - Стефанчук

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Україна розраховує на підтримку парламенту та уряду Данії щодо членства в НАТО - Стефанчук

Україна розраховує на підтримку парламенту та уряду Данії щодо приєднання до НАТО, завив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Фолькетинг (парламент Данії – ІФ-У) відіграє важливу роль у схваленні пакетів військової допомоги, які данський уряд спрямовує в Україну. Особливо високо ціную майже одностайну підтримку нещодавно створеного Фонду на підтримку України. Сподіваюся, що наша міжпарламентська співпраця стане важливим кроком на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України, реалізації української Формули миру та відновлення України. Також сподіваюся, що фолькетинг і данський уряд підтримають євроатлантичну інтеграцію України та сприятимуть досягненню консенсусу щодо нашої заявки про приєднання до НАТО", - скакав він у п'ятницю, перебуваючи з офіційним візитом у Данії.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук 19-20 травня перебуває з офіційним візитом у Данії.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, згідно з програмою візиту Стефанчук зустрінеться з королевою Данії Маргрете II, спікером фолькетингу (парламенту) Сереном Гаде і виконувачем обов'язків міністра оборони Трольсом Лундом Пульсеном.

Візит буде присвячений збільшенню постачань Данією зброї в Україну, зокрема винищувачів F-16, і підтримці руху України до НАТО і ЄС. Окремо буде обговорено участь Данії у відновленні України.

Теги: #нато #данія #стефанчук

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