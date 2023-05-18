Політика

08:43 18.05.2023

США запропонували Ізраїлю брати участь у спільному військовому плануванні щодо Ірану

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США представили Ізраїлю ініціативу, в рамках якої військові двох країн змогли б спільно розробляти плани реагування на дії Ірану, повідомляє в середу Axios із посиланням на неназваних представників американської та ізраїльської влади.

"Адміністрація президента США Джо Байдена кілька тижнів тому ознайомила Ізраїль з ідеєю вести спільне військове планування щодо Ірану, розповіли Axios три представники влади США та Ізраїлю", - інформує портал.

Американська сторона наголосила, що йдеться про безпрецедентну пропозицію, яка призведе до істотного розвитку військового співробітництва США та Ізраїлю. Ці ідеї довели до відома ізраїльської сторони під час нещодавніх візитів до Ізраїлю голови Об'єднаного комітету начальників штабів американських збройних сил генерала Марка Міллі та глави Центрального командування Сполучених Штатів генерала Майкла Курилли.

Однак одне американське джерело пояснило, що йдеться "не про планування будь-якого спільного удару США та Ізраїлю по іранській ядерній програмі".

Водночас, за інформацією Axios, ізраїльська влада з підозрою сприйняла ініціативу США, вважаючи, що Вашингтон намагається позбавити Ізраїль можливості діяти проти Ірану, а особливо - проти об'єктів його ядерної програми, якщо у Вашингтоні заперечать проти реалізації такого сценарію.

У підсумку Ізраїль не відкинув план Вашингтона, але запросив роз'яснень. Представник влади США пояснив Axios, що американська ініціатива була спрямована на підтримку Ізраїлю, а не на позбавлення його свободи дій. У її рамках сторони обмінювалися б планами на випадок виникнення різних надзвичайних ситуацій за участю Ірану і обговорювали б, як краще діяти за різних сценаріїв подій, які виникли через активність Тегерана в регіоні.

Портал зазначає, що два тижні тому радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час виступу у Вашингтонському інституті близькосхідної політики спробував переконати Ізраїль у відсутності предмета для занепокоєння.

"Ми дали ясно зрозуміти: Ірану ніколи не дозволять володіти ядерною зброєю. Як неодноразово говорив президент США Джо Байден: він вживатиме необхідних дій заради цієї мети, включно з визнанням свободи дій Ізраїлю", - сказав тоді Салліван.

Тим часом, нагадує Axios, Білий дім раніше оголосив, що нарощуватиме свій оборонний потенціал поблизу Перської затоки у зв'язку з діями Ірану. Командування П'ятого флоту США також обіцяло активізувати патрулювання в районі Ормузької протоки.

 

 

Теги: #сша #ізраїль #військові #іран

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