Політика

14:20 17.05.2023

200 тис вбитих ворогів – це свідчення того, що Україна вже пройшла випробувальний термін для вступу в НАТО - Палатний

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200 тис вбитих ворогів – це свідчення того, що Україна вже пройшла випробувальний термін для вступу в НАТО - Палатний

На найближчому саміті НАТО Україна має отримати чіткі умови та терміни вступу до Альянсу. "Випробувальний термін" наша країна вже пройшла, про що свідчить цифра у 200 000 знищених ворогів. Про це заявив керівник "Української команди" Артур Палатний у Facebook, коментуючи оприлюднені Генштабом цифри втрат окупантів, які перевищили 200 тисяч.

"200 000 ворогів грузом 200. Україна на найближчому саміті НАТО має отримати чіткі умови та терміни вступу до Альянсу. Україна вже пройшла "випробувальний термін" для вступу в НАТО, заплатила та платить у цей момент дуже високу ціну, знищуючи росію на полі бою. Сьогоднішня цифра вбитих російських вояк - яскраве тому підтвердження", - заявив Палатний.

Керівник "Української команди" наголосив, що увесь світ вже зрозумів: для путінського режиму багатотисячні втрати не є аргументом припинення війни. Тому міцні Збройні сили України - найголовніша запорука безпеки європейського континенту та стабільності в світі.

"Доки є потік зеків та чмобіків, путін буде намагатися продовжувати війну. Тому для звільнення української землі ми маємо розбити та знищити путінське військо. росія та росіяни на багато поколінь мають боятися глянути в бік України. А тим більше знову наважитися на війну проти нашої країни. Тому Україна має отримати безмежну військову допомогу від наших партнерів. Сучасна західна військова авіація, далекобійні ракети, ще більше сучасних комплексів ППО/ПРО, сучасний флот – це саме та необхідна інвестиція у безпеку України та світу", - підкреслив Артур Палатний.

Як повідомлялося, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 17 травня кількість знищених ворогів перевищила позначку в 200 тисяч і склала 200 590 особового складу (+610 за добу).

Теги: #нато #палатний

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