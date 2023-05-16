Політика

22:50 16.05.2023

"Авіаційна коаліція" точно сформується цього року

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"Авіаційна коаліція" точно сформується цього року

"Авіаційна коаліція" точно сформується цього року, немає сумнівів, що Україні вдасться вирішити питання про надання західних винищувачів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Авіаційна коаліція точно сформується цього року. Я тепер не сумніваюся в цьому. А коли фактично вже західні літаки з нашими пілотами контролюватимуть українське небо - це питання ще потребує додаткової відповіді. Але, однозначно, коли сформується коаліція, все відбуватиметься дуже-дуже швидко" - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону.

Він знову підтвердив свої слова про те, що немає жодного сумніву, що Україні вдасться вирішити питання надання західних винищувачів.

"Це станеться, скажімо так, швидше раніше ніж пізніше. І зараз усі працюють на результат. У президента це одна з ключових тем. Тому це станеться раніше, ніж українське суспільство очікує. Результат обов'язково буде", - наголосив міністр. 

Теги: #україна #коаліція #кулеба #авіаційна

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