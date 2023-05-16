"Авіаційна коаліція" точно сформується цього року, немає сумнівів, що Україні вдасться вирішити питання про надання західних винищувачів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Авіаційна коаліція точно сформується цього року. Я тепер не сумніваюся в цьому. А коли фактично вже західні літаки з нашими пілотами контролюватимуть українське небо - це питання ще потребує додаткової відповіді. Але, однозначно, коли сформується коаліція, все відбуватиметься дуже-дуже швидко" - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону.

Він знову підтвердив свої слова про те, що немає жодного сумніву, що Україні вдасться вирішити питання надання західних винищувачів.

"Це станеться, скажімо так, швидше раніше ніж пізніше. І зараз усі працюють на результат. У президента це одна з ключових тем. Тому це станеться раніше, ніж українське суспільство очікує. Результат обов'язково буде", - наголосив міністр.