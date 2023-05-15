Фон дер Ляєн: Дорожня карта для України як країни-кандидата в члени ЄС відома - спочатку оцінка Комісії, потім до кінця року рішення Ради

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн знову говорить про те, що процедура для України як країни-кандидата в члени Європейського Союзу відома, і до рішення про початок переговорів про вступ будуть дві доповіді Європейської комісії - проміжна та основна.

Так у понеділок у Брюсселі на пресконференції вона відповіла на запитання про можливість початку переговорів щодо членства вже в червні.

"Є дуже чітка дорожня карта - у червні в нас буде усна презентація, це так звана проміжна доповідь. Важлива доповідь - письмова, яка запланована на жовтень. І я думаю, що Рада в грудні вирішуватиме щодо цієї доповіді, в якій не лише Україна, а й інші потенційні кандидати. Це дуже формальний шлях процедури, але те, як ми просуваємося вперед із цими трьома кроками, залежить від прогресу країни", - розповіла фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії повідомила, що це питання обговорювалося в деталях під час її візиту в Україну 9 травня. "Багато прогресу було досягнуто, але робота ще має бути зроблена... Від країни-кандидата залежить, як швидко вони просуватимуться і на скільки гарною буде якість", - наголосила вона.

У свою чергу президент Європейської ради Шарль Мішель "захотів підтвердити, що ми всі вражені прогресом, зробленим Україною". "Доповідь, яка буде на столі після жовтня, буде важливим документом. Потім я поставлю це питання на порядок денний (засідання Європейської ради) до кінця року, і держави-члени (далі) вирішуватимуть, беручи до уваги пророблений прогрес, а також беручи до уваги доповідь, запропоновану Комісією", - підтвердив він.