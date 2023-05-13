Політика

20:46 13.05.2023

У рішеннях про заборону імпорту українського зерна є політика - Зеленський

1 хв читати
У рішеннях про заборону імпорту українського зерна є політика - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в рішеннях низки країн, які заборонили імпорт українського зерна, "є політика".

"Я вдячний сусідам, які нас підтримують, але якщо бути чесним, там є політика. У нас заблоковано Чорне море і нам необхідна допомога зброєю. Ми не можемо ризикувати відносинами з деякими країнами", - сказав він у суботу в інтерв'ю італійським ЗМІ.

"І я розумію, що деякі політичні течії використовують цю ситуацію і підмовляють фермерів, щоб блокувати поставки зерна. Але вони не мають права блокувати транзит", - сказав він.

"Ми вирішимо ці питання", - наголосив Зеленський.

 

 

Теги: #зерно #політика #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:32 13.05.2023
Зеленський запросив політичних лідерів Італії відвідати Україну і побачити, що там наробив Путін

Зеленський запросив політичних лідерів Італії відвідати Україну і побачити, що там наробив Путін

20:36 13.05.2023
Після України Путін нападе на країни НАТО - Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ

Після України Путін нападе на країни НАТО - Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ

20:21 13.05.2023
Італія могла б допомогти відновленню системи освіти та енергетики України - Зеленський

Італія могла б допомогти відновленню системи освіти та енергетики України - Зеленський

20:17 13.05.2023
Ви це побачите, а Росія відчує - Зеленський про терміни контрнаступу

Ви це побачите, а Росія відчує - Зеленський про терміни контрнаступу

19:48 13.05.2023
Мені здається, я отримав сигнал підтримки формули миру від Ватикану - Зеленський

Мені здається, я отримав сигнал підтримки формули миру від Ватикану - Зеленський

19:13 13.05.2023
Зеленський попросив Папу Римського Франциска засудити російські злочини в Україні

Зеленський попросив Папу Римського Франциска засудити російські злочини в Україні

14:27 13.05.2023
Зеленський зустрівся в Римі з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні

Зеленський зустрівся в Римі з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні

13:24 13.05.2023
Зеленський зустрівся в Римі з президентом Італії Серджо Матареллою

Зеленський зустрівся в Римі з президентом Італії Серджо Матареллою

11:44 13.05.2023
Зеленський у Римі зустрінеться з Папою Римським Франциском і прем'єром Італії Мелоні

Зеленський у Римі зустрінеться з Папою Римським Франциском і прем'єром Італії Мелоні

11:25 13.05.2023
USDA очікує падіння експорту пшениці з України у 2023/24МР на 5 млн тонн і кукурудзи на 9 млн тонн

USDA очікує падіння експорту пшениці з України у 2023/24МР на 5 млн тонн і кукурудзи на 9 млн тонн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після України Путін нападе на країни НАТО - Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ

У Швейцарії внесено поправки до законодавства, що дасть змогу постачати зброю в Україну - ЗМІ

Нардепи пропонують ВР визнати геноцид черкеського народу

Україна розглядає рішення Путіна про безвіз і відновлення авіасполучення з Грузією як "політичну компенсацію" за відмову накласти санкції на РФ - МЗС

Стефанішина: На сьогодні для нас залишається незрозумілим політичний сигнал, який отримає Україна на саміті НАТО у Вільнюсі

ОСТАННЄ

Американські танки Abrams уже в Європі, незабаром розпочнеться підготовка українських військових - посол США в Україні

Кулеба провів зустріч із главою МЗС Швеції: наближаємо рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС

Кулеба і Блінкен обговорили підготовку до контрнаступу і питання подальших поставок зброї для України

У Швейцарії внесено поправки до законодавства, що дасть змогу постачати зброю в Україну - ЗМІ

Делегація України на зустрічі зі спецпредставником із Китаю наполягатиме на неможливості укладення компромісів із РФ за рахунок території - Подоляк

Міністри фінансів G7 обговорили Китай, забезпечення санкційного режиму щодо РФ, кібербезпеку

Нардепи пропонують ВР визнати геноцид черкеського народу

Канада в рамках антиросійських санкцій має намір запроваджувати заходи і проти громадян Молдови

Порошенко на виставці озброєнь в Афінах: Готуємо великі сюрпризи росіянам

Україна розглядає рішення Путіна про безвіз і відновлення авіасполучення з Грузією як "політичну компенсацію" за відмову накласти санкції на РФ - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА