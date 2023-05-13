У рішеннях про заборону імпорту українського зерна є політика - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в рішеннях низки країн, які заборонили імпорт українського зерна, "є політика".

"Я вдячний сусідам, які нас підтримують, але якщо бути чесним, там є політика. У нас заблоковано Чорне море і нам необхідна допомога зброєю. Ми не можемо ризикувати відносинами з деякими країнами", - сказав він у суботу в інтерв'ю італійським ЗМІ.

"І я розумію, що деякі політичні течії використовують цю ситуацію і підмовляють фермерів, щоб блокувати поставки зерна. Але вони не мають права блокувати транзит", - сказав він.

"Ми вирішимо ці питання", - наголосив Зеленський.