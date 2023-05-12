Делегація України на зустрічі зі спецпредставником із Китаю наполягатиме на неможливості укладення компромісів із РФ за рахунок території - Подоляк

Делегація України на зустрічі зі спеціальним представником із Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм під час його візиту до Києва наполягатиме на неможливості укладення територіальних компромісів із Росією за рахунок власної території, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Сьогодні Китай демонструє відсутність лояльності до Росії. Так, вони говорять риторичні слова на підтримку стратегічного партнерства з РФ, але ми бачимо більш активну політичну позицію в глобальному сенсі. І було би бажано (Китаю - ІФ-У) пояснити: всі позиції можемо обговорювати щодо ядерної, продовольчої безпеки, але виходимо з ключового - територія. Жодного компромісу за рахунок території", - заявив Подоляк у телемарафоні.

Крім того, за його словами, Україна пояснюватиме і наполягатиме на фіксації української формули миру як базової.

"Є українська формула миру з чіткими позиціями. Є формула, запропонована Китаєм, у якій є досить правильні позиції. Наприклад - суверенітет і територіальна цілісність. Це основа для будь-якого врегулювання. І тоді перший пункт нашої формули миру досить чітко фіксує: вийшли (Росія - ІФ-У) за межі 91-го року - і тоді повертається концепція суверенітету, невтручання в політику України з боку РФ і набуває чинності територіальна цілісність України. Можемо тут говорити? Можемо", - сказав він.

"Ми пояснюватимемо (спецпредставнику Китаю - ІФ-У) і наполягатимемо на тому, що українську формулу миру потрібно буде зафіксувати як базову, і крім того, провести Саміт формули миру, щоб цю формулу зробити єдино можливою", - наголосив Подоляк.

Як повідомлялося, спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей 15 травня відвідає Україну з метою "сприяння мирним переговорам". Окрім того, він відвідає Росію, Польщу, Францію та Німеччину.