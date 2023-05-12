Політика

12:17 12.05.2023

Нардепи пропонують ВР визнати геноцид черкеського народу

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Нардепи пропонують ВР визнати геноцид черкеського народу

Група народних депутатів України пропонує Верховній Раді визнати геноцид черкеського народу, вчиненого Російською Імперією.

Відповідний проєкт постанови №9290 зареєстровано на сайті парламенту 11 травня. Його текст наразі відсутній.

Співавторами законодавчої ініціативи стали близько 50 українських парламентаріїв, зокрема Марія Мезенцева (фракція партії "Слуга народу"), Ірина Констанкевич (група "За майбутнє"), Михайло Цимбалюк ("Батьківщина"), Ярослав Юрчишин ("Голос").

Геноцид черкесів - винищення черкесів Російською імперією на Кавказі під час Великої Кавказької війни 1763-1864 років шляхом витіснення цього народу з місць традиційного проживання на північно-західному Кавказі. Близько 90% черкеського населення в результаті залишили батьківщину та переселилися переважно на територію Османської імперії, а на їхньому місці оселилися лояльні імперії колоністи. Щороку 21 травня черкеси всього світу відзначають день пам'яті жертв черкеського геноциду.

Теги: #рада #геноцид #черкеси

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