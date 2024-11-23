Події

01:13 23.11.2024

РФ готувалася до геноциду українців ще до повномасштабного вторгнення в Україну

2 хв читати
РФ готувалася до геноциду українців ще до повномасштабного вторгнення в Україну

Військово-політичне керівництво РФ готувалося до геноциду українців ще до повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема видавши інструкції з облаштування колективних могил і "розстріляних списків", заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Нам було добре відомо про інструкції з облаштування колективних могил і про мережеву роботу мобільних пересувних крематоріїв, де масово спалюватимуть трупи, а також про наявність «розстріляних списків», до яких мали увійти: вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священики ПЦУ та інших конфесій, що підтримують Україну, громадські політичні діячі, керівники органів місцевої влади та самоврядування", - сказав він у рамках дискусії "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни" в п'ятницю.

Буданов наголосив, що «всі ці маніакальні геноцидальні інструкції» втілювалися в різних регіонах України, куди вторгся російський окупант. Він нагадав про жахливі російські злочини проти українців, факти яких побачив увесь світ.

"Звірства підрозділів РФ у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та інших населених пунктах України засвідчили, що ці однакові й синхронні дії спиралися на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва", - вказав генерал-лейтенант.

За його словами, тотальна фашизація та українофобія торкнулися не тільки російського державного апарату, а й армії, інформаційної сфери та всього російського суспільства.

"Геноцид України є не тільки державною політикою РФ, а й обов'язковим суспільним переконанням, спущеним згори", - зазначив Буданов.

Теги: #геноцид #україна #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:41 22.11.2024
В ГУР підтвердили розробку РФ документу з поділом України: Стратегічна мета Кремля - повна окупація нашої держави

В ГУР підтвердили розробку РФ документу з поділом України: Стратегічна мета Кремля - повна окупація нашої держави

20:05 22.11.2024
Удар балістичною ракетою по Україні був політичним сигналом Москви - Міноборони Естонії

Удар балістичною ракетою по Україні був політичним сигналом Москви - Міноборони Естонії

19:59 22.11.2024
РФ перекинула частину північнокорейських військових у Бєлгородську область

РФ перекинула частину північнокорейських військових у Бєлгородську область

19:56 22.11.2024
КНДР передала РФ артсистеми і РСЗВ

КНДР передала РФ артсистеми і РСЗВ

13:58 22.11.2024
Майже 580 тис. росіян беруть участь у бойових діях проти України - ГУР

Майже 580 тис. росіян беруть участь у бойових діях проти України - ГУР

11:05 22.11.2024
Дешевше фінансувати Україну зараз, не допускаючи її програшу, - представниця МВФ

Дешевше фінансувати Україну зараз, не допускаючи її програшу, - представниця МВФ

18:31 21.11.2024
Україна й Азербайджан домовилися про співпрацю в питаннях захисту довкілля

Україна й Азербайджан домовилися про співпрацю в питаннях захисту довкілля

14:52 21.11.2024
В окупованому Криму фактично відбувається геноцид українців і кримських татар - МЗС

В окупованому Криму фактично відбувається геноцид українців і кримських татар - МЗС

21:04 20.11.2024
Призупинення роботи посольства США в Києві не потребує евакуації його працівників - Держдеп

Призупинення роботи посольства США в Києві не потребує евакуації його працівників - Держдеп

16:59 20.11.2024
США оголосили про додаткову допомогу для України на $275 млн

США оголосили про додаткову допомогу для України на $275 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В ГУР підтвердили розробку РФ документу з поділом України: Стратегічна мета Кремля - повна окупація нашої держави

Зеленський закликав не перебільшувати інформацію від розвідок і за відсутності сирен не влаштовувати вихідний

Україна почала зустрічі з партнерами про нові системи ППО після удару РФ

Графіки відключення е/е в суботу діятимуть з 8:00 до 22:00 для однієї черги - "Укренерго"

Україна працює над отриманням THAAD або модернізацією Patriot у зв'язку з атакою Росії новим типом ракети - джерела

ОСТАННЄ

Україна просить чеську сторону розглянути можливість створення в Чехії державних двомовних шкіл для українських дітей

Генштаб: На фронті відбулося 187 бойових зіткнень, найбільше - на курахівському та покровському напрямку

Росіяни вдарили по Запорізькій області, є руйнування

Корнієнко привітав главу МЗС Чехії, який прибув до Києва

ЗСУ спростовує інформацію про присутність військових КНДР на Харківщині

У трьох районах Києва тимчасово не працює повітряна тривога

Наразі триває робота на базі РНБО, Офісу президента та Кабміну для наповнення пунктів Плану стійкості - радник Зеленського

Системи ППО NASAMS, які допомогла купити Канада, уже в Україні

Кабмін схвалив план реалізації Стратегії морської безпеки України

Поліцейські викрили чиновницю МСЕК на Київщині, яка допомагала військовозобов'язаним отримати групу інвалідності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА