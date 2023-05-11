Політика

16:02 11.05.2023

Зеленський зустрівся з радником президента Бразилії

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська формула миру - єдиний план, здатний припинити російську агресію.

"Зустрівся зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом. Наголосив, що єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, - це українська формула миру. Обговорили можливість проведення саміту Україна - Латинська Америка. Очікую на продовження діалогу з президентом Лулою да Сілвою і буду радий вітати його в Україні", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #бразилія #зеленський

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