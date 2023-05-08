У ВР не дозволили нардепу Гончаренку виїхати на конференцію ПАРЄ - "Євросолідарність" заявляє про політичний тиск

"Європейська солідарність" заявляє про політичний тиск у зв'язку з ненаданням відрядження представнику однойменної фракції і члену постійної делегації українського парламенту в Парламентській асамблеї Ради Європи для участі в організованій ПАРЄ конференції.

"Європейська солідарність" заявляє про політичний тиск і практику подвійних стандартів у ВР. Члена постійної делегації ВР у ПАРЄ, народного депутата Олексія Гончаренка не випустили на конференцію, організовану Парламентською Асамблеєю, де відповідно до рішення Бюро ПАРЄ він мав бути одним з доповідачів... Попри статус Олексія як представника постійної делегації в ПАРЄ і офіційне рішення про його участь, керівництво ВР відмовилося надати Гончаренку відрядження і не надало чіткої відповіді своєї відмови", - написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у фейсбуці у понеділок.

Вона уточнила, що йдеться про конференцію "Вибори в часи криз: виклики і можливості", яка відбудеться в Берні (Швейцарія) 9-10 травня, де "важливою частиною дискусії буде тема електронних виборів, ситуація в Україні і можливість проведення виборів в постконфліктний період". Згідно з програмою заходу, розміщеною на офіційному сайті Ради Європи, Гончаренко заявлений одним із доповідачів у декількох сесіях.

"Наш колега мав виступити там з доповіддю щодо безпекової ситуації в Україні і викласти позицію щодо неможливості виборів у період гарячої фази війни. А звідти вирушити як міжнародний спостерігач від ПАРЄ на доленосні вибори в дуже важливій для України Туреччині", - уточнила Геращенко.

Водночас парламентарій зазначила, що іншим представникам ВР відповідний дозвіл на участь у цій самій конференції було надано.

У "Європейській солідарності" пов'язують блокування міжнародної діяльності Гончаренка "винятково з його приналежністю до фракції меншості та критичною позицією щодо Офісу президента України, який взяв на себе, зокрема, ручне управління парламентом".

"Ще однією причиною подвійних стандартів є те, що "ЄС" ("Європейська солідарність" - ІФ-У) критично ставиться до ідеї електронного дистанційного голосування, яке в наших умовах не може відповідати стандартам демократичних виборів. Влада ж приховано просуває цю ідею", - додала Геращенко.