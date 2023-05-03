Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Швеції початок переговорів про вступ України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський у Гельсінкі (Фінляндія) обговорив із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном початок переговорів щодо вступу України до Європейського союзу.

"Докладно обговорили з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном параметри подальшої оборонної допомоги Україні, а також питання започаткування переговорів про вступ України в ЄС", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу ввечері.

Крім того, президент України поспілкувався з лідерами Данії, Фінляндії та Ісландії.

З прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен Зеленський обговорив комплексну підтримку Данією України в боротьбі з РФ.

"Під час зустрічі з Санною Марін обговорили поточну ситуацію в Україні та виклики, пов'язані з війною. Вдячний за потужну та стійку підтримку нашої держави й українців із перших днів повномасштабної агресії Росії", - сказано в повідомленні.

Також Зеленський подякував прем'єр-міністерці Ісландії Катрін Якобсдоттір за оборонну підтримку України як на двосторонньому рівні, так і в межах НАТО та за вагому підтримку енергетичного сектора України.