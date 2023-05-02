Україна готова залишатися гарантом продовольчої безпеки світу - Зеленський у розмові з головою Африканського Союзу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Коморських Островів, головою Африканського Союзу Азалі Ассумані.

"Радий першому в історії взаємин контакту з президентом Коморських Островів Азалі Ассумані. Привітав колегу з обранням головою Африканського Союзу", - написав він у вівторок у твіттері.

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку співпраці з Африкою і, зі свого боку, готова залишатися гарантом продовольчої безпеки світу. "Подякував за принципову позицію та підтримку України в ООН і на інших майданчиках. Запросив приєднатися до реалізації Формули миру", - написав Зеленський.