Політика

14:25 02.05.2023

Глава МЗС України запевнив прем'єра Північної Македонії в підтримці її головування в ОБСЄ

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Глава МЗС України запевнив прем'єра Північної Македонії в підтримці її головування в ОБСЄ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі, під час якої наголосив на підтримці Україною головування Північної Македонії в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, повідомляє МЗС України у вівторок.

Крім того, Кулеба подякував Північній Македонії за підтримку України та висловив вдячність Скоп'є за об'єднання зусиль для притягнення вищого керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

 

Теги: #мзс #обсє #кулеба #північна_македонія

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