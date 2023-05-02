Глава МЗС України запевнив прем'єра Північної Македонії в підтримці її головування в ОБСЄ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі, під час якої наголосив на підтримці Україною головування Північної Македонії в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, повідомляє МЗС України у вівторок.

Крім того, Кулеба подякував Північній Македонії за підтримку України та висловив вдячність Скоп'є за об'єднання зусиль для притягнення вищого керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.