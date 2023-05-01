Швейцарія очолила Радбез ООН, змінивши РФ: пріоритетами заявлено побудову сталого миру та захист цивільних

Швейцарія в травні вперше у своїй історії очолила Раду безпеки ООН, змінивши на місці голови Росію.

"Одномісячне головування Швейцарії дасть їй змогу висунути на перший план свої тематичні пріоритети побудови сталого миру і захисту цивільного населення та надати імпульс роботі Ради Безпеки", - зазначено в заяві Міністерства закордонних справ Швейцарії, присвяченій початку головування.

Зазначається, що Швейцарія під час свого головування планує провести низку заходів, пов'язаних із її зовнішньополітичними пріоритетами.

На початку травня заплановані дебати на тему розбудови сталого миру, на яких головуватиме міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Вони будуть спрямовані на визначення шляхів посилення ролі Ради Безпеки, ООН та інших учасників у зміцненні довіри та запобіганні збройним конфліктам.

Крім того, наприкінці місяця президент країни Ален Берсе головуватиме на дебатах про цивільний захист населення. Там також будуть присутні генсек ООН Антоніу Гутерреш і президентка МКЧХ Мір'яна Сполярич-Еггер. Дебати будуть зосереджені на впливі конфлікту на голод серед цивільного населення.

Також наприкінці травня відзначатиметься 75-річчя миротворчої діяльності ООН. Очікується, що глава Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту Швейцарії Віола Амхерд виступить від імені Швейцарії в Нью-Йорку, щоб розповісти про видатні досягнення миротворців ООН чисельністю до 100 000 осіб, які розгорнуті в усьому світі, працюють у небезпечних умовах для запобігання конфліктам, захисту цивільного населення, просування політичних рішень і підтримки демократичних процесів.