Зеленський: Війна України проти Росії не може закінчитися так само, як Друга світова війна закінчилася для Фінляндії

Війна України проти Росії не може закінчитися так само, як Друга світова війна закінчилася для Фінляндії, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Yle та іншим скандинавським новинним агентствам.

Фінляндія не тільки поступилася територією Росії, зазначив Зеленський, а й втратила багато життів. "Я вважаю, що таку можливість не можна давати", - цитує Зеленського портал Yle.

Як повідомляється, під час інтерв'ю Зеленський подякував країнам Північної Європи за підтримку, яку вони надали Україні відтоді, як Росія почала вторгнення в лютому минулого року. "Сподіваюся, що співпраця з новим фінським урядом теж буде хорошою, тому що фінське суспільство підтримує Україну", - додав він.

Зеленський підтвердив Yle, що Україна планує контратаку, зазначивши, що, на його думку, їй вдасться відбити російські сили, а також повернути Кримський півострів під контроль України. Однак він додав, що успіх України багато в чому залежить від того, чи продовжить Захід постачання зброї. "Ми хочемо врятувати якомога більше життів, тому кількість зброї має значення", - сказав він.

Попри свої надії на успіх, Зеленський також попередив, що війна може тривати роками або навіть десятиліттями. "Іншим країнам дешевше зараз підтримати Україну, ніж збільшувати ризики третьої світової війни", - сказав Зеленський.

Під час інтерв'ю президент України також розповів про власний душевний стан і стійкість, зазначивши, що просто так відпочити від війни він не може. "Я переживаю всі трагедії. Я не маю права говорити, що ми звикли до війни", - сказав він.