Президентка Єврокомісії вітає досягнуті домовленості про транзит українського зерна

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вітає досягнуті з п'ятьма країнами домовленості, які дозволять подальший експорт української сільськогосподарської продукції.

Так вона в п'ятницю на своїй сторінці у Твіттері прокоментувала зроблене раніше виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом оголошення про цю угоду.

"Вітаю досягнуту принципову домовленість про транзит чотирьох видів українського зерна і насіння. Угода, яка зберігає як експортні можливості України, щоб вона продовжувала годувати світ, так і засоби до існування наших фермерів", - написала вона.

Фон дер Ляєн подякувала Домбровскісу та єврокомісару з питань сільського господарства Янушу Войцеховському за їхні зусилля.

Раніше цього ж дня посли - постійні представники країн Європейського Союзу погодилися продовжити лібералізацію торгівлі з Україною ще на один рік.

"Комітет постійних представників (Coreper) щойно підтримав оновлення Положення про тимчасову лібералізацію торгівлі, що доповнює торговельні поступки в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Це підтримає економіку України після повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - повідомила Швеція, яка головує в ЄС.

Далі це рішення має бути схвалено Європейським парламентом під час пленарної сесії, яка пройде з 8 до 11 травня, із подальшим ухваленням офіційного рішення Європейською радою. Процедура має бути завершена наприкінці травня.

Як відомо, проблемним стало питання заборони на ввезення української сільськогосподарської продукції п'ятьма країнами ЄС - Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною. Вона викликана скупченням у цих країнах української сільськогосподарської продукції, призначеної для подальшого імпорту. У зв'язку з цим 19 квітня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила пропозиції запровадити тимчасову - до 5 червня - заборону на ввезення для цих п'яти країн на кукурудзу, пшеницю, ріпак, соняшник і соняшникову олію. Крім того, для цих країн передбачено фінансову компенсацію в розмірі EUR100 млн.