Зеленський, відповідаючи на запитання про майбутні парламентські вибори у Словаччині, нагадав про 1968 рік

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бажає Словаччині повторення подій 1968 року, і закликав тих у країні, хто не пам'ятає цього часу, приїхати в Україну.

Відповідаючи на запитання про можливу перемогу в Словаччині на наступних виборах "проросійських сил", Зеленський сказав: "Я не можу говорити про внутрішню політику. Хотілося б нагадати, як у 1968 році на територію тоді Чехословаччини зайшли танки "дружньої" сучасної Росії. Невже комусь хочеться цієї кривавої ретроспективи? Невже хтось у світі ще ностальгує за цими моментами?".

"Є люди, які все це пройшли, пережили, і я думаю, що вони точно не хочуть такого випробування і такого складного часу. Я не бажаю цього вашим людям", - сказав він, додавши, що "до нас зайшли ті самі танки".

"Якщо ваша молодь не пам'ятає цього часу, якщо хтось хоче побачити наслідки такої політики, вони можуть приїхати до нас", - сказав Зеленський.