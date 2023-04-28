Політика

18:12 28.04.2023

Зеленський, відповідаючи на запитання про майбутні парламентські вибори у Словаччині, нагадав про 1968 рік

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Зеленський, відповідаючи на запитання про майбутні парламентські вибори у Словаччині, нагадав про 1968 рік

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бажає Словаччині повторення подій 1968 року, і закликав тих у країні, хто не пам'ятає цього часу, приїхати в Україну.

Відповідаючи на запитання про можливу перемогу в Словаччині на наступних виборах "проросійських сил", Зеленський сказав: "Я не можу говорити про внутрішню політику. Хотілося б нагадати, як у 1968 році на територію тоді Чехословаччини зайшли танки "дружньої" сучасної Росії. Невже комусь хочеться цієї кривавої ретроспективи? Невже хтось у світі ще ностальгує за цими моментами?".

"Є люди, які все це пройшли, пережили, і я думаю, що вони точно не хочуть такого випробування і такого складного часу. Я не бажаю цього вашим людям", - сказав він, додавши, що "до нас зайшли ті самі танки".

"Якщо ваша молодь не пам'ятає цього часу, якщо хтось хоче побачити наслідки такої політики, вони можуть приїхати до нас", - сказав Зеленський.

Теги: #словаччина #зеленський #парламентські_вибори

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