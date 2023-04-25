Байден офіційно заявив, що переобиратиметься на другий термін

Президент США Джо Байден офіційно оголосив про свій намір переобратися на другий термін на посаді президента.

Як повідомляє CNN, про це Байден заявив у відео, яке було оприлюднено у вівторок.

"Коли я балотувався в президенти чотири роки тому, я сказав, що ми боремося за душу Америки. І ми все ще живі", - сказав він у відео, яке розпочалося із зображень перевороту 6 січня 2021 року та активістів за права на аборт, які протестують перед Верховним судом США.

"Питання, з яким ми стикаємося, полягає в тому, чи буде у нас у майбутні роки більше свободи або менше свободи. Більше прав або менше", - говорить Байден за кадром. "Я знаю, якою має бути відповідь, і я думаю, що ти також. Це не час, щоб бути самовдоволеним. Ось чому я балотуюся на переобрання", - наводить слова Байдена CNN.

У такий спосіб Байден окреслив майбутні вибори, які відбудуться наступного року, як боротьбу з республіканським екстремізмом.