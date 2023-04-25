Група Єрмака-Макфола пропонує запровадити повні санкції проти російських нафтогазових компаній і "Росатома"

Міжнародна робоча група із санкцій проти Росії Єрмака-Макфола пропонує припинити прямі постачання російського газу до Європейського Союзу (ЄС), за винятком транзитних через Україну, створити в Україні буфер для зберігання газу та запровадити повні санкції проти російських нафтогазових компаній.

Це випливає з "Плану дій 2.0" щодо посилення санкцій проти РФ, розміщеного на сайті Стенфордського університету.

"Припинити прямі постачання російського газу до Європейського Союзу (ЄС), за винятком транзитних через Україну... Зокрема цей захід припинить використання Росією газопроводу "Турецький потік" для постачань газу до ЄС. Окрім того, ми запропонували санкції, що забороняють імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до Європи", - йдеться в документі.

"Ми закликаємо партнерів України у Східній Азії (наприклад Японію, Південну Корею і Тайвань), які суттєво скоротили закупівлі російських енергоносіїв, наслідувати приклад Європи і припинити купувати російську енергію", - зазначають автори.

Вони також пропонують запровадити повні санкції щодо всіх російських нафтогазових компаній, зокрема таких як "Газпром", "Газпромнефть", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Татнефть, "Транснефть", "Сибур", "Зарубежнефть" тощо з обмеженими винятками для дотримання граничних цін на нафту.

У документі також пропонується запровадити повні санкції проти Газпромбанку, який раніше був звільнений від санкцій для полегшення торгівлі енергією. "Коаліційним урядам слід запровадити 100-відсотковий податок на будь-яку вигоду, одержувану нафтовими і газовими компаніями, такими як Total і SLB, від операцій у Росії або Білорусі з 24 лютого, 2022 року, водночас усі виручені кошти буде спрямовано на підтримку відновлення України", - йдеться в тексті.

"Ми закликаємо всі країни коаліції запровадити санкції проти "Росатома". Як ми вперше рекомендували в документі нашої робочої групи № 8, 1, ми пропонуємо заборону на російський уран, а також персональні санкції щодо керівництва "Росатома" і посадових осіб "Росатома", які працюють в Україні", - зазначають автори.

Джерело https://fsi.stanford.edu/working-group-sanctions?fbclid=IwAR3vN9X7GQEE_B93jvxDCXpzmPavI-pEw_ldy7bhqQsX649eoNdxjtql-FU