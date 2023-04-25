Політика

12:56 25.04.2023

Група Єрмака-Макфола пропонує запровадити повні санкції проти російських нафтогазових компаній і "Росатома"

2 хв читати
Група Єрмака-Макфола пропонує запровадити повні санкції проти російських нафтогазових компаній і "Росатома"

Міжнародна робоча група із санкцій проти Росії Єрмака-Макфола пропонує припинити прямі постачання російського газу до Європейського Союзу (ЄС), за винятком транзитних через Україну, створити в Україні буфер для зберігання газу та запровадити повні санкції проти російських нафтогазових компаній.

Це випливає з "Плану дій 2.0" щодо посилення санкцій проти РФ, розміщеного на сайті Стенфордського університету.

"Припинити прямі постачання російського газу до Європейського Союзу (ЄС), за винятком транзитних через Україну... Зокрема цей захід припинить використання Росією газопроводу "Турецький потік" для постачань газу до ЄС. Окрім того, ми запропонували санкції, що забороняють імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до Європи", - йдеться в документі.

"Ми закликаємо партнерів України у Східній Азії (наприклад Японію, Південну Корею і Тайвань), які суттєво скоротили закупівлі російських енергоносіїв, наслідувати приклад Європи і припинити купувати російську енергію", - зазначають автори.

Вони також пропонують запровадити повні санкції щодо всіх російських нафтогазових компаній, зокрема таких як "Газпром", "Газпромнефть", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Татнефть, "Транснефть", "Сибур", "Зарубежнефть" тощо з обмеженими винятками для дотримання граничних цін на нафту.

У документі також пропонується запровадити повні санкції проти Газпромбанку, який раніше був звільнений від санкцій для полегшення торгівлі енергією. "Коаліційним урядам слід запровадити 100-відсотковий податок на будь-яку вигоду, одержувану нафтовими і газовими компаніями, такими як Total і SLB, від операцій у Росії або Білорусі з 24 лютого, 2022 року, водночас усі виручені кошти буде спрямовано на підтримку відновлення України", - йдеться в тексті.

"Ми закликаємо всі країни коаліції запровадити санкції проти "Росатома". Як ми вперше рекомендували в документі нашої робочої групи № 8, 1, ми пропонуємо заборону на російський уран, а також персональні санкції щодо керівництва "Росатома" і посадових осіб "Росатома", які працюють в Україні", - зазначають автори.

Джерело https://fsi.stanford.edu/working-group-sanctions?fbclid=IwAR3vN9X7GQEE_B93jvxDCXpzmPavI-pEw_ldy7bhqQsX649eoNdxjtql-FU

Теги: #санкції #нефтегаз #єрмака_макфола_група

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:01 25.04.2023
Група Єрмака-Макфола пропонує повні санкції на найбільші банки РФ, примусове виведення іноземних банків із РФ і заморожування інвестицій у РФ

Група Єрмака-Макфола пропонує повні санкції на найбільші банки РФ, примусове виведення іноземних банків із РФ і заморожування інвестицій у РФ

13:30 25.04.2023
Група Єрмака-Макфола пропонує заборонити експорт до Росії планшетів і ноутбуків

Група Єрмака-Макфола пропонує заборонити експорт до Росії планшетів і ноутбуків

10:36 25.04.2023
Група Єрмака-Макфола пропонує повне ембарго на металопродукцію з РФ і заборону ЄС на імпорт російських алмазів

Група Єрмака-Макфола пропонує повне ембарго на металопродукцію з РФ і заборону ЄС на імпорт російських алмазів

12:55 23.04.2023
Кіпр заблокував активи осіб і компаній, які допомагали РФ обходити санкції - ЗМІ

Кіпр заблокував активи осіб і компаній, які допомагали РФ обходити санкції - ЗМІ

21:31 22.04.2023
Зеленський: Завдання - прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції

Зеленський: Завдання - прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції

14:22 22.04.2023
Зеленський ввів у дію нові рішення РНБО про санкції, у списку - російські партії, ЦВК РФ і шейх Малі

Зеленський ввів у дію нові рішення РНБО про санкції, у списку - російські партії, ЦВК РФ і шейх Малі

21:07 20.04.2023
Австрія заморозила російські активи майже на €2 млрд від початку війни в Україні

Австрія заморозила російські активи майже на €2 млрд від початку війни в Україні

19:58 19.04.2023
США додали шість компаній з Ірану та Китаю до санкційних списків через постачання деталей для іранських дронів

США додали шість компаній з Ірану та Китаю до санкційних списків через постачання деталей для іранських дронів

09:29 18.04.2023
Міністри закордонних справ G7 домовилися посилити санкції щодо Росії - заява

Міністри закордонних справ G7 домовилися посилити санкції щодо Росії - заява

20:36 15.04.2023
Українські санкції проти російських компаній і фізосіб синхронізуються з глобальними

Українські санкції проти російських компаній і фізосіб синхронізуються з глобальними

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден офіційно заявив, що переобиратиметься на другий термін

Польща, Чехія та Словаччина виступають за гарантії безпеки для України ще до членства в НАТО

МЗС України: Небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви

Українсько-естонська декларація стала десятою з підтримки України в НАТО - Жовква

Для якнайшвидшого вступу до ЄС пріоритетом України має стати виконання рекомендацій Єврокомісії - Каллас

ОСТАННЄ

Байден офіційно заявив, що переобиратиметься на другий термін

Чернігівська військадміністрація через суд вимагає забрати кошти на підтримку військових частин та бюджетні виплати у 10 000 чернігівців - Ломако

Між Україною та країнами Центральної Азії багато спільного - Єрмак

Група Єрмака-Макфола пропонує знизити прайс-кеп для нафти з РФ до $45/барель

Україні не потрібен дозвіл Росії для вступу в НАТО

Польща, Чехія та Словаччина виступають за гарантії безпеки для України ще до членства в НАТО

МЗС України: Небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви

Українсько-естонська декларація стала десятою з підтримки України в НАТО - Жовква

Для якнайшвидшого вступу до ЄС пріоритетом України має стати виконання рекомендацій Єврокомісії - Каллас

ЄС розмістить у Молдові місію в рамках спільної політики безпеки та оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА