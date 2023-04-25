Політика

11:29 25.04.2023

Група Єрмака-Макфола пропонує знизити прайс-кеп для нафти з РФ до $45/барель

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Група Єрмака-Макфола пропонує знизити прайс-кеп для нафти з РФ до $45/барель

Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії Єрмака-Макфола пропонує знизити максимальну ціну купівлі російської сирої нафти до $45/барель із $60/барель, а в подальшому опустити цей прайс-кеп до $30/барель, випливає з "Плану дій 2.0" щодо посилення санкцій проти РФ, розміщеного на сайті Стенфордського університету.

"Коаліція має знизити стелю цін на нафту відразу на $15/барель - до граничного рівня в $45/барель, на якому російські експортери регулярно були готові продавати ресурс останніми місяцями. Подальша мета - зниження рівня до граничної вартості російської нафти, яка, на нашу думку, наразі становить $30/барель", - наголошується в документі.

Його розробники також звертають увагу, що поточний узгоджений прайс-кеп ціни на нафту, що становить $60/барель, значно вищий, ніж граничні витрати виробництва бареля нафти в Росії.

Водночас країнам-учасницям санкційної коаліції пропонується вжити кількох заходів, що дають змогу забезпечити виконання умови щодо граничної ціни нафти. На думку авторів "Плану дій 2.0", необхідно, зокрема, створити реєстр покупців нафти й вимагати від постачальників судноплавних послуг публікації атестацій, наданих покупцям, що ціна вантажу дорівнює або нижча за граничну ціну на нафту.

Крім того, потрібно забезпечити надійне страхування розливів нафти і належний протокол огляду суден, що перевозять російський ресурс, а також запровадити штрафи і заборони для західних покупців і постачальників послуг, які не змогли достатньою мірою забезпечити дотримання цінової межі.

Теги: #нафта #макфол #ермак

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