Політика

14:57 24.04.2023

ВР пропонують визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

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ВР пропонують визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" пропонують Верховній Раді визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.

Відповідний проєкт постанови №9229 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Автори проєкту постанови також пропонують Верховній Раді звернутися до урядів і парламентів країн світу визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією з огляду на характер її діяльності в Україні.

Проєкт постанови також рекомендує Раді національної безпеки і оборони України запровадити санкції проти всіх фізичних та юридичних осіб, які мають стосунок до ПВК "Вагнер" або підтримують її фінансово чи в інший спосіб.

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 лютого визнала ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією.

Теги: #рада #вагнер #євросолідарність

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