Політика

03:28 23.04.2023

Подоляк про заяву міністра оборони Італії: це війна на знищення, а не міфічний "конфлікт"

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Подоляк про заяву міністра оборони Італії: це війна на знищення, а не міфічний "конфлікт"

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відповів на заяву міністра оборони Італії Гвідо Крозетто про необхідність посадити Україну та Росію за стіл мирних переговорів.

"Після 423 днів кривавої війни це неможливо. Бо це навмисна війна на знищення, яку веде РФ, а не міфічний "конфлікт". Тут немає простору для врегулювання", - написав Подоляк.

Раніше італійська газета La Stampa, яку цитує видання Libero Quotidian, оприлюднило інтерв'ю з главою Міноборони Крозетто, де той заявив про необхідність посадити Україну та Росію за стіл мирних переговорів. А також про те, що Китай міг стати посередником у цьому.

За його словами, Італія рухається двома основними лініями: перша - це допомога Україні в її праві на самозахист. А друга – "постійне та щоденне зобов'язання намагатися побудувати стіл для миру".

"Наразі єдине, що ми можемо зробити, це не закінчити війну, а зупинити конфлікт і спробувати посадити за один стіл двох співрозмовників, які не розмовляють один з одним і не мають нічого спільного", - сказав Крозетто.

Він висловив надію на "велику роль" Європи у цьому "щоб спробувати підлити воду у вогонь".

"Дуже добре розливається бензин, але нікому стати пожежним. ООН, яка мала бути пожежним, втратила шанс бути ним. Тому що Рада Безпеки блокується постійними членами, такими як Росія, Китай, Сполучені Штати", - додав міністр.

Тому, за словами Крозетто, потрібен інший світ посередник за столом переговорів. І ним міг би стати Китай.

Теги: #україна #італія #міноборони #подоляк

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