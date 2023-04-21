Зеленський закликав Мексику підтримати українську формулу миру

Президент України Володимир Зеленський закликав Мексику долучитися до реалізації української формули миру.

"Світ і наше прагнення миру сильніші, ніж будь-який агресор! Українська формула миру звернена передусім до світу, і в цьому її сила. Вона звернена до всіх, хто може долучитися до реалізації конкретних пунктів формули і стати співтворцем перемоги над злом – співтворцем миру. Мир має стати безальтернативним. Саме тому зло має програти. Саме тому ми звертаємося до світу за підтримкою", - сказав Зеленський у відеозверненні до парламенту Мексики.

"Саме тому ми закликаємо всі сумлінні держави приєднатися до глобальних зусиль щодо реалізації української формули миру. Запрошую вас обрати, який пункт формули миру дає Мексиці змогу проявити лідерство. Щиро бажаю вам миру! Запрошую разом працювати заради безпеки наших народів і безпеки світу загалом", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що "Україна вже пропонувала спільноті країн Латинської Америки зібрати спеціальний саміт і виступити об'єднано на захист глобальних принципів - територіальної цілісності, миру та поваги між народами, суверенітету націй. Я вірю, що за допомогою Мексики це може відбутися значно швидше".

"Мексика захищає мирне життя народів. Ваші люди зрозуміють нас і зрозуміють Україну", - сказав Зеленський.

Джерело https://t.me/V_Zelenskiy_official