Політика

19:25 19.04.2023

Посольство України в Тель-Авіві закликало скасувати розпочатий у Хайфі чемпіонат Європи із самбо через участь збірних РФ і Білорусі

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Посольство України в Тель-Авіві закликало скасувати розпочатий у Хайфі чемпіонат Європи із самбо через участь збірних РФ і Білорусі

Посольство України в Тель-Авіві закликало міністерство культури і спорту Ізраїлю скасувати розпочатий у Хайфі чемпіонат Європи з самбо, в якому беруть участь збірні Росії та Білорусі.

"Ми висловлюємо протест міністерству культури і спорту та муніципалітету Хайфи у зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з самбо. Російські та білоруські спортсмени беруть участь у змаганнях, спонсорованих російською урядовою організацією, бойкотованою всіма західними країнами", - ідеться в заяві посольства України в Ізраїлі на офіційній сторінці у фейсбуці у середу.

"Надання великої арени для цих двох злочинних режимів є образою пам'яті сотень тисяч українських громадян, зокрема понад 220 українських спортсменів, які віддали свої життя в боротьбі за майбутнє демократичної європейської країни. Українська сторона закликає ізраїльську сторону вжити всіх необхідних заходів для скасування та бойкоту турніру", - йдеться в заяві.

Як зазначається, "Росія використовує змагання як ідеологічну зброю для поширення пропаганди та вибілення своїх злочинів".

 

 

 

Теги: #протест #ізраїль #самбо

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