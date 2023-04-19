Байден оприлюднив дані про доходи за 2022 рік

Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден заробили понад $579 тис. у 2022 році, свідчать податкові декларації, оприлюднені у вівторок Білим домом.

Згідно з документами, сукупний дохід президента Байдена і його дружини минулого року становив $579 тис. 514. У 2021 році їхній сукупний дохід був дещо вищим і становив $610 тис. 702.

Як випливає з декларацій, спільний дохід американського лідера і першої леді 2022 року переважно складався з річної зарплати президента в розмірі $400 тис. і пенсій.

Перша леді також заробила $82 тис. 335, працюючи професором у громадському коледжі Північної Вірджинії.

Водночас, згідно з податковими деклараціями, сукупний дохід віцепрезидентки Камали Гарріс та її чоловіка Дуга Емгоффа 2022 року становив $456 тис. 918. Це значно менше, ніж 2021-го, коли їхній сукупний дохід становив $1 млн 655 тис. 563.

"Укотре демонструючи свою прихильність прозорості перед американським народом щодо фінансів головнокомандувача, президент Байден оприлюднив найбільшу кількість податкових декларацій з усіх президентів за час перебування на цій посаді", - ідеться в заяві Білого дому.

В адміністрації Байдена зазначили, що президент уже поділився податковими деклараціями за 25 років.

Білий дім відновив практику оприлюднення податкових декларацій президента і віцепрезидента як демонстрацію прозорості. Колишній президент Дональд Трамп відмовлявся оприлюднювати відомості про свої доходи.