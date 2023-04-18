Політика

17:09 18.04.2023

Порошенко пропонує Єврокомісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб і продовжити безмитний режим для експорту

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Порошенко пропонує Єврокомісії викупити українське зерно для гуманітарних потреб і продовжити безмитний режим для експорту

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко називає "неприпустимим" блокування експорту українського зерна в деяких країнах ЄС і пропонує Європейській комісії викупити зерно для гуманітарних потреб, а також терміново продовжити безмитний режим для українського експорту.

"Я вважаю, що протягом короткого часу ми маємо отримати два рішення. Рішення перше – що ми розблокуємо український експорт і припиняться зупинки українських вантажівок. Я не маю сумніву, що це буде по більшості товарів. Єдине, що залишається під загрозою, це зерно. І в цьому випадку я вважаю, буде справедливим, якщо Європейська комісія викупить це зерно для своїх гуманітарних місій. Мова йде про сотні мільйонів євро. Відбудеться це чи ні – в тому числі залежить від активності і наполегливості, компетентності і професіоналізму дій української влади", - наводить слова Порошенка пресслужба партії "Європейська солідарність".

"І друга позиція, на якій я хотів би наполягати – це те, що найближчими днями, навіть не тижнями, має бути чергове рішення про продовження безмитного режиму для українського експорту ще на один рік. І це другий напрям, на якому нам треба терміново наполягати...", - зазначив Порошенко.

Лідер партії "Європейська солідарність" наголосив, що заборона на імпорт української сільськогосподарської продукції декількома країнами ЄС - це "болючий удар, оскільки аграрна продукція складає більше ніж 50% всього українського експорту".

"У нас зруйнована металургійна промисловість, зруйнована війною хімічна промисловість. Аграрна продукція складає основу і надходжень до бюджету, і позицій по валютному курсу, і по платіжному балансу, і робочі місця. Це матиме надзвичайно серйозні наслідки", - зауважив Порошенко.

Він також зазначає, що ця заборона прямо суперечить укладеній Угоді про асоціацію, поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі, а також - правилам Світової організації торгівлі та внутрішньому законодавству ЄС.

"Бо митні обмеження відносяться до виключної компетенції Європейської комісії", - наголошує п'ятий президент.

Порошенко повідомив, що наразі він проводить необхідні консультації з головою представництва Європейського Союзу в Україні паном Маасікасом, а також з головуючою країною в ЄС Швецією, її послом.

"Ми маємо активні консультації з Брюсселем, з Єврокомісією, і я оптимістично дивлюсь на вирішення проблеми", - зазначив Порошенко.

 

Теги: #зерно #порошенко #єс

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