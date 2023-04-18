Політика

15:05 18.04.2023

Філатов висловився за ув’язнення суддів за рішення щодо мера Чернігова: "Це вбивство самоврядування"

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Філатов висловився за ув’язнення суддів за рішення щодо мера Чернігова: "Це вбивство самоврядування"

Рішення суду щодо відсторонення мера Чернігова Владислава Атрошенка від посади – це прояв вибіркового правосуддя, і судді, які виносили таке рішення, мають сидіти у в’язниці. Про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов в інтерв’ю "Українській правді".

"Це несправедливість. В Кодексі про адміністративні правопорушення зовсім такого немає. Я вважаю, що за це рішення судді, які його приймали, повинні сидіти у в'язниці. Можна було якось по-іншому вирішити питання. Але вбити місцеве самоврядування в Чернігові - це несправедливість", - заявив Борис Філатов.

Він зазначив, що не є другом Атрошенка. Навпаки, між ними "складні стосунки". Але зазначив, що відстороняти від посади за намагання врятувати сім’ю від обстрілів та полону неприпустимо.

"Ви знаєте, що мер Бучі вивозив з міста свою родину в кареті швидкої допомоги? Його родину могли розстріляти, давайте його теж виженемо? Звісно, це вибірковість. Розумієте? Може, секрет розказую, але він нам сам це розповідав: "Хлопці, я свою родину вивозив на швидкій, бо росіяни вже зайшли, вони могли стати заручниками". Давайте якийсь там суд у Львові, незрозуміло якогось там району, винесе рішення проти міського голови Бучі, що, використовуючи свої повноваження, він евакуював свою сім'ю. Формально діємо по закону. Але людей могли розстріляти! Навіщо це робити?" - наголосив мер Дніпра.

За словами Філатова, будь-якому меру правоохоронці можуть пред'явити якісь претензії і спробувати відсторонити від виконання обов'язків. І це заважає самоврядуванню працювати.

"Мені кожного дня передають вітання, розумієте? От недавно зустрів мене один депутат і каже: "Я маю вас попередити, є команда працювати по мерії правоохоронцям". І я це чую вже 8 років. Неможливо так працювати. Я не можу сказати, що мене це деморалізує, але це втомлює. У кожному муніципалітеті сидять якісь перевіряючі. Вони приходять і починають вибивати керівників комунальних підприємств: міськводоканал, міськсвітло, теплоенерго. Підозри, підозри, підозри. Потім суд виносить застави. Після цього їх більше нічого не цікавить. Це а) деморалізація, б) немає ніяких перспектив, в) витрата коштів платників податків. Це праця в нікуди. Навіщо це робити? Під час війни є важливіші завдання", - наголосив Борис Філатов.

Як повідомлялося, у грудні 2022 року суддя Яворівського районного суду Ігор Матвіїв визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у конфлікті інтересів  і позбавив його на рік права обіймати посаду міського голови. Таке рішення суд прийняв через те, що Атрошенко евакуював родину, коли місто будо в оточенні, а сам залишився в Чернігові. 1 лютого суддя Львівського апеляційного суду Сергій Головатий залишив рішення суду першої інстанції в силі. 

Підтримати Атрошенка в суді прибули мери близько 30 міст України. Вони назвали рішення суду стосовно Атрошенка наступом на самоврядування та демократію.

30 березня представники правоохоронних органів намагалися зірвати засідання сесії Чернігівської міськради.

Теги: #атрошенко #філатов

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