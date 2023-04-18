Політика

14:52 18.04.2023

Кулеба запросив Кувейт долучитися до відновлення України

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Кулеба запросив Кувейт долучитися до відновлення України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває з офіційним візитом у Кувейті, провів переговори з керівником Кувейтського фонду арабського економічного розвитку Валідом Аль-Бахаром щодо проєктів із відновлення України.

"У Кувейті я зустрівся з Валідом Аль-Бахаром, виконувачем обов'язків директора Кувейтського фонду арабського економічного розвитку, щоб запросити Кувейт узяти участь у відновленні України. Ми обговорили соціальні та гуманітарні проєкти, зокрема будівництво шкіл і лікарень", - написав Кулеба у твіттері.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Валід Аль-Бахар повідомив, що його фонд готовий узяти участь у Міжнародній конференції з відновлення України, яка відбудеться наприкінці червня в Лондоні. Він також наголосив, що взаємодія з Україною стане одним із пріоритетів діяльності фонду.

Співрозмовники приділили особливу увагу проєктам соціального спрямування, зокрема будівництву нових лікарень, шкіл і дитячих садочків в Україні, а також реалізації програм психологічної підтримки та реабілітації українців, які постраждали під час війни.

Міністр і керівник фонду домовилися організувати найближчим часом зустріч експертів України та Кувейту для детального обговорення перспектив співпраці.

Як зазначив Кулеба, "в загальній перспективі післявоєнного відновлення Україна, ймовірно, стане найбільшим будівельним майданчиком у світі".

Кувейтський фонд арабського економічного розвитку - це державна фінансова установа Кувейту, що бере участь у проєктах розвитку в 105 країнах світу на загальну суму $21,8 млрд.

Теги: #кувейт #відновлення #кулеба

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