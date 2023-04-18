Політика

09:29 18.04.2023

Міністри закордонних справ G7 домовилися посилити санкції щодо Росії - заява

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Міністри закордонних справ G7 домовилися посилити санкції щодо Росії - заява

Глави міністерств закордонних справ країн G7 погодилися посилити економічні санкції для тиску на Москву, а також продовжити рішучу підтримку України в її протистоянні російській агресії, повідомляється на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Японії.

"Міністри закордонних справ "Великої сімки" підтвердили, що вони, як і раніше, віддані посиленню, повній координації та забезпеченню дотримання санкцій проти Росії, а також продовженню рішучої підтримки України. Вони наголосили, що Росія має негайно і беззастережно вивести всі сили і техніку з України", - ідеться в повідомленні МЗС Японії за підсумками "української сесії" зустрічі послів "Великої сімки" в м. Каруїдзава (префектура Нагано), що відбулася у вівторок.

"Крім того, на додачу до засудження заяви президента Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі міністри закордонних справ G7 підтвердили неприйнятність безвідповідальної ядерної риторики Росії", - наголошується в повідомленні.

Міністри закордонних справ G7 також погодилися посилити координацію, щоб запобігти ухиленню від санкцій і постачанню зброї до Росії третіми сторонами.

Міністри закордонних справ "Великої сімки" завершили триденну зустріч у японському місті Каруїдзава (префектура Нагано) у вівторок уранці.

 

Теги: #санкції #g7

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